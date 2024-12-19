Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Απόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στο κλείσιμο του 2024.

Οι προσδοκίες του κόσμου για τη νέα χρονιά και οι αγωνίες για τις διεθνείς εξελίξεις και τα πολεμικά μέτωπα.

Πόσο απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι τη στάση και τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και πώς αξιολογούν το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αλλαγή ηγεσίας;

Και τέλος πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου και τα σενάρια κατανομής εδρών στην Βουλή;

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

Πηγή: skai.gr

