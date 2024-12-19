Λογαριασμός
Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

Σία Κοσιώνη

Απόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση  της PULSE, στο κλείσιμο του 2024.

  • Οι προσδοκίες του κόσμου για τη νέα χρονιά και οι αγωνίες για τις διεθνείς εξελίξεις και τα πολεμικά μέτωπα.
  • Πόσο απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;
  • Πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι τη στάση και τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και πώς αξιολογούν το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αλλαγή ηγεσίας;
  • Και τέλος πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου και τα σενάρια κατανομής εδρών στην Βουλή;

 Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

