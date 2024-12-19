Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Απόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στο κλείσιμο του 2024.
- Οι προσδοκίες του κόσμου για τη νέα χρονιά και οι αγωνίες για τις διεθνείς εξελίξεις και τα πολεμικά μέτωπα.
- Πόσο απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;
- Πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι τη στάση και τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και πώς αξιολογούν το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αλλαγή ηγεσίας;
- Και τέλος πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου και τα σενάρια κατανομής εδρών στην Βουλή;
Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
Πηγή: skai.gr
