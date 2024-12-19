Κωνσταντοπούλου: Τα μέτρα Μητσοτάκη για δήθεν ανακούφιση των καταθετών είναι σκέτη κοροϊδία

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις τραπεζικές προμήθειες, σχολίασε με δήλωσή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες», αυτό ήταν το σύνθημα της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008, μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις χαρίζονται στο τραπεζικό σύστημα και στα οικονομικά συμφέροντα.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για "σκέτη κοροϊδία των μέτρων της Κυβέρνησης περί δήθεν ανακούφισης των καταθετών και των πολιτών", υπενθυμίζοντας τις δύο προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας: Τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την επιστροφή από το τραπεζικό σύστημα των δισεκατομμυρίων ευρώ που του έχουν δοθεί σε ανακεφαλαιοποιήσεις την περίοδο των μνημονίων.

«Ένα κόμμα που χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, δυσκολεύεται αυτό να το επιβάλλει. Είναι όμως η ώρα να το διεκδικήσουμε σθεναρά και σίγουρα στο τέλος θα το πετύχουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

