«Το μετρό είναι τώρα μια πραγματικότητα και δική μας προτεραιότητα και καθήκον αποτελεί, μεταξύ των άλλων, η ασφάλεια του μετρό», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του από το αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης, στην Πυλαία.

«Το μετρό είναι ένα εμβληματικό έργο υποδομής για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων συμπολιτών μας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ελπίζω, πολύ σύντομα, να έχουν τη δυνατότητα οι Θεσσαλονικείς να χρησιμοποιήσουν και το υπόλοιπο μέρος, το οποίο αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται», σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη συμβολή και του δικού του χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο της άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, στη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά και στις επόμενες κινήσεις του υπουργείου για την ασφάλεια του μετρό, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «προτεραιότητα» και «καθήκον» και πρόσθεσε:

«Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται το μετρό Θεσσαλονίκης έχει κάποια ιδιωτική ασφάλεια, αλλά αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας του μετρό αποφασίστηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εγκατασταθούν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη φρούρηση του μετρό -κινούμενοι ή σταθεροί, με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται με 35 αστυνομικούς, που βρίσκονται στους συρμούς και στους σταθμούς σε καθημερινή βάση, δηλαδή, τις ώρες λειτουργίας του μετρό».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι αυτοί οι 35 αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν στο μετρό, με επικεφαλής αξιωματικούς της αστυνομίας, υλοποιούν, από την έναρξη της λειτουργίας του έργου, το σχέδιο ασφαλείας, αλλά σύντομα θα αντικατασταθούν από μεγαλύτερη και μόνιμα εγκατεστημένη αστυνομική δύναμη.

«Αυτή η λύση, αυτή η επιλογή είναι προσωρινή. Πρόκειται πολύ άμεσα, τις επόμενες μέρες, να προσλάβουμε 65 νέους αστυνομικούς, οι οποίοι μετά την εκπαίδευσή τους θα τοποθετηθούν στο μετρό Θεσσαλονίκης, ως πια μια μόνιμη δύναμη, για να διασφαλίσουν πλήρως την ασφάλεια του μετρό από φαινόμενα μικροεγκληματικότητας, αλλά και τα μεγαλύτερα θέματα ασφάλειας» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε:

«Πρέπει πάντα να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το μετρό θα είναι απόλυτα ασφαλές για τη ζωή, την ιδιοκτησία των πολιτών μας, την ιδιοκτησία της υποδομής του μετρό, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία συνολικότερα της περιουσίας των συμπολιτών μας».

«Υπέροχη η δουλειά της αστυνομίας Θεσσαλονίκης»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης κάνει φέτος μια υπέροχη δουλειά, με «σπουδαία αποτελέσματα», που τα εισπράττει η κοινωνία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, και έδωσε στοιχεία για την αντιμετώπιση κατηγοριών εγκλημάτων. Όπως είπε, η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί με 600 αστυνομικούς, με αποσπάσεις από γειτονικές διευθύνσεις και με μόνιμες μεταθέσεις, συγκροτώντας μια «πρωτοφανή για τη Θεσσαλονίκη» σε αριθμό αστυνομική δύναμη, η οποία αξιοποιείται στις μονάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, με καθημερινές περιπολίες, ενώ η νέα υπηρεσία δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, η οποία προήλθε από την παλιά διεύθυνση ασφαλείας και συγκροτήθηκε πριν από λίγες μέρες, επίσης συνεισφέρει στο έργο της ασφάλειας των πολιτών.

«Πέρυσι, οι ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας είχαν κάνει 1.499-1500 συλλήψεις. Φέτος, μέχρι στιγμής, δέκα μέρες πριν το τέλος του χρόνου, έχουν κάνει 2.439, σχεδόν διπλάσιες. Αυτό το νούμερο αφορά τις ΟΠΚΕ. Οι συνολικές συλλήψεις το 2024 είναι 10.532, με πολύ υψηλό βαθμό εξιχνιάσεων και πλήρη εξιχνίαση των σοβαρών υποθέσεων», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι εδώ και δύο μήνες ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδιο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα το παράρτημα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, με πάνω από διακόσια άτομα, που ασχολείται με υποθέσεις ναρκωτικών, μεγάλες κλοπές και ληστείες, ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς, από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, καθώς και με το οικονομικό έγκλημα. Σημείωσε, δε, ότι οι δυνάμεις του θα συμβάλουν στην ασφάλεια των πολιτών και στις πόλεις, αλλά και στη μεθόριο, στα σύνορα, όπου οι έλεγχοι πρέπει να είναι «πιο ευέλικτοι», αλλά ταυτόχρονα και «πιο αποτελεσματικοί».

«Όλα αυτά, από επίλεκτους αξιωματικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι συγκροτούν τη νέα υπηρεσία. Θεωρώ ότι είναι μια προστιθέμενη αξία στην ασφάλεια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εξήρε, επίσης, τη δουλειά της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων, ιδιαίτερα για τις πρόσφατες επιτυχίες της με τη μεγάλη επιχείρηση στη Χαλκιδική, «με πάνω από δύο δεκάδες συλλήψεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα διαφθοράς, που αφορούσαν τις πολεοδομίες».

Έδωσε, επίσης, στοιχεία για διάφορες κατηγορίες εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τον φετινό απολογισμό της συνολικής δράσης της αστυνομίας και -μεταξύ άλλων- ανέφερε: «Το 2024 είχαμε μείωση σε 13 δείκτες εγκληματικότητας, από τους 18, δηλαδή, απάτες, βιασμοί, κλοπές διαρρήξεις, ληστείες κ.ά. που σημαίνει ότι υπήρξε μία μεγάλη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Παρατηρήθηκε, επίσης, 43% αύξηση στις υποθέσεις ναρκωτικών -αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, με την έννοια ότι εξιχνιάζονται τέτοιες υποθέσεις».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη μείωση της ομαδικής βίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή οφείλεται στο νέο νόμο, που προβλέπει την ταυτοποίηση των εισερχομένων στα γήπεδα μέσω κινητών, τις κάμερες μέσα στους αθλητικούς χώρους και στη ΔΕΑΔ που εξετάζει όλες τις καταγγελίες με βάση το νόμο και πρόσθεσε: «Έχουμε, νομίζω, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, χωρίς επεισόδια, χωρίς προβλήματα, χωρίς εγκληματικότητα. Οι ομάδες είτε της πρώτης, είτε της δεύτερης εθνικής συνεργάζονται γιατί είναι προς το συμφέρον τους. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία κατάκτηση, ένα κεκτημένο, που πρέπει να το κρατήσουμε».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της τροχαίας με τη μετακίνηση σε αυτήν 100 αστυνομικών και λόγω των προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των έργων του fly over, με την πρόβλεψη παρέμβασης επικουρικά και αστυνομικών από άλλες δυνάμεις της αστυνομίας, με ευθύνη του αστυνομικού διευθυντή, «τις κρίσιμες ώρες, η πόλη να κινείται όσο το δυνατόν ταχύτερα».

Η ενδοοικογενειακή βία είναι βαρύ αδίκημα και τιμωρείται

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κοινωνική αστυνόμευση, στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. «Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε σημειώσει αύξηση στα καταγγελλόμενα περιστατικά κατά 36% και κατά 64% στις συλλήψεις σε σχέση με πέρυσι. Το 2024, οι συλλήψεις δραστών έγιναν στο 54% των υποθέσεων, ενώ το 2023 είχαν γίνει στο 45%. Και το 70% των υποθέσεων αυτών, τα διαχειρίστηκαν τα τρία γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που εδρεύουν στην πόλη και στο συγκρότημα. Και, επίσης, το τελευταίο πεντάμηνο εγκαταστάθηκαν 547 panic buttons, που ενεργοποιήθηκε 113 φορές, με μέσο όρο ανταπόκρισης και άφιξης στον τόπο το προβλήματος στα 7,8 λεπτά».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ακόμη ότι οι διωκτικές αρχές, αντλώντας από την εμπειρία, βελτιώνοντας συνεχώς τα πρωτόκολλα και τους χρόνους, θα γίνονται ακόμη καλύτερες στην αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων, «για να μπορεί η αστυνομία να σώσει ανθρώπινες ζωές, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο». Σημείωσε, παράλληλα, ότι φέτος, πανελλαδικά, οι συλλήψεις έχουν υπερδιπλασιαστεί, από τις 5.990 που έγιναν πέρυσι, για το συγκεκριμένο αδίκημα.

«Φέτος», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «έχουμε συμπληρώσει, πανελλαδικά, από 20.000 περιστατικά, 13.000 συλλήψεις. Είναι τραγικό το νούμερο, από τη μια πλευρά, το μέγεθος αυτό, ότι συμβαίνουν αυτά τα πραγματικά φοβερά πράγματα σπίτια των ανθρώπων. Αλλά, από την άλλη, είναι τόσο αισιόδοξο και τόσο παρήγορο το ότι ανοίγουν τα στόματα, οι γυναίκες καλούν την αστυνομία, συλλαμβάνονται οι δράστες, πολλοί κλείνονται στη φυλακή, κάποιοι άλλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους, για να αντιληφθούν όλοι ότι αυτό το αδίκημα είναι πολύ βαρύ, είναι έγκλημα και τιμωρείται».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε στοιχεία και για τη βία των ανηλίκων και τα νέα φαινόμενα, με τις συμμορίες και την οπλοφορία ανηλίκων, για την αντιμετώπιση των οποίων έχουν θεσπιστεί διάφορες διατάξεις και έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές των ασκούντων την επιμέλειά τους και συνέχισε: «Οι υποθέσεις με εμπλεκόμενους ανήλικους αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με πέρυσι και τα πιο πολλά αδικήματα αφορούσαν σωματικές βλάβες, δηλαδή επιθέσεις σε άλλα παιδιά, κλοπές, ναρκωτικά και διάφορα άλλα αδικήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.