Στη δέσμευση που έλαβε προσωπικά από τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη διατήρηση του Ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής Αγίας Αικατερίνης παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Για το θέμα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο κ. Μαρινάκης σημειώνει, επίσης, ότι επίσημη τοποθέτηση θα υπάρξει μόλις δημοσιοποιηθεί και αξιολογηθεί πλήρως το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαρινάκη:

Σχετικά με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης της Μονής Σινά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραμένει στη δέσμευση που έλαβε δημοσίως και κατ’ ιδίαν από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας των δύο χωρών στην Αθήνα για τη διατήρηση του λατρευτικού Ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και αναμένει άμεσα την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, όπως είχε διαμορφωθεί μεταξύ των μερών. Όταν γίνει γνωστό το επίσημο και συνολικό περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και αξιολογηθεί σχετικά, θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Από ελληνικής πλευράς δεν αναμένουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα συμφωνηθέντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.