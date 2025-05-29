Στο σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πλήρη διασφάλιση των κονδυλίων, που λαμβάνουν παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και στην εφαρμογή του Μέτρου 23 για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, σήμερα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων του σε εκπομπές στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και στην ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προέρχονται από το παρελθόν και μεγιστοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, «γι' αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό γιατί υπήρχαν κενά σε όλη τη διαδικασία, που προβλέπεται, για να καταβληθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι στους δικαιούχους παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν από το 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, με την εφαρμογή της "τεχνικής λύσης", όπου σε περιοχές, κυρίως νησιωτικές, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, δόθηκε η δυνατότητα να κατανέμουν βοσκοτόπους μακριά από την περιοχή που ήταν τα ζώα. Το 2017, το μέτρο αυτό επεκτάθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και δόθηκε η δυνατότητα να παίρνουν επιδοτήσεις αυτοί που είχαν βοσκότοπους ακόμα κι αν δεν είχαν ζώα. Αυτό καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε ο κ. Κέλλας.

Όπως τόνισε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ για πολλά χρόνια δεν έχει δικό του Πληροφοριακό Σύστημα και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, οι λεγόμενοι βοσκοτοπικοί χάρτες, γιατί οι Περιφέρειες επί τρία χρόνια δεν ολοκλήρωσαν το έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον Δεκέμβριο, επανήλθε το ζήτημα στη δικαιοδοσία του Υπουργείου και, όπως είπε, η Κοινωνία της Πληροφορίας ολοκληρώνει τα τεύχη δημοπράτησης. «Υπολογίζουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι κατανομές και οι επιδοτήσεις να γίνονται δίκαια, με διαφάνεια και να ολοκληρώνονται έγκαιρα οι πληρωμές. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ», είπε ο κ. Κέλλας και συμπλήρωσε ότι η ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα κατατεθούν στη Βουλή εντός Ιουλίου.

«Η πλήρης ενσωμάτωση του Οργανισμού θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οι αγρότες δεν θα απολέσουν την οικονομική στήριξη, που λαμβάνουν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του, να κατανέμει και να πληρώνει τις ενισχύσεις. Σήμερα, άνοιξε το ΟΣΔΕ και, μέχρι την Παρασκευή, θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές για τις συνδεδεμένες και για ό,τι έχει προγραμματιστεί», διαβεβαίωσε ο κ. Κέλλας.

«Όπου υπάρχουν καταγγελίες για απάτες και πλαστά συμφωνητικά έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα. Όποιος έλαβε χρήματα παράνομα, θα κληθεί να τα επιστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας, διευκρινίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι η χώρα σε αυτή την προγραμματική περίοδο λαμβάνει 19,3 δισ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους. Κάθε χρόνο στον αγροτικό πληθυσμό καταβάλλονται 2,3 δισ. ευρώ σε 680.000 ΑΦΜ.

Μέτρο 23

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κέλλας, για πρώτη φορά, η κυβέρνηση εφαρμόζει το Μέτρο 23 του ΠΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού 178 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου θα δοθούν ενισχύσεις σε αγρότες για μια πλειάδα αγροτικών προϊόντων, που υπέστησαν ζημιές το 2024, όπως, μεταξύ άλλων, το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, όλες οι ποικιλίες για αχλάδια, αμπέλια, αμύγδαλα κ.ά. και σε μελισσουργούς, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- να είναι ενεργοί αγρότες,

- να έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το 2024,

- να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και η ζημιά από φυσικά φαινόμενα το 2024, πιστοποιημένα από δημόσιο οργανισμό, όπως ο ΕΛΓΑ, να είναι μεγαλύτερη από 30% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά.

«Δεν πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά για ένα δίχτυ ασφαλείας για τον αγροτικό κόσμο, προκειμένου να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους, μετά τη ζημιά, που έχουν υποστεί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους», σχολίασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή: skai.gr

