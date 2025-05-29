«Η Θεσσαλία πλήρωσε ακριβό τίμημα από την ανεπάρκεια και την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη με τις μεγάλες πλημμύρες του Ιανού του Daniel και του Elias και τώρα πληρώνει δεύτερη φορά πολύ ακριβό τίμημα μιας και έχουμε ενημερωθεί απ όλες τις πλευρές για σοβαρά ελλείμματα ακόμα και στις αποζημιώσεις» δήλωσε από την Λάρισα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου που πραγματοποιεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση αναφορικά με την διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας, σημειώνοντας πως «ενδεικτικό της ανεπάρκειας της κυβέρνησης είναι ότι η Θεσσαλία που επλήγη τραγικά από τις πλημμύρες, δεν έχει σήμερα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας «για το σκάνδαλο αυτό, υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης». Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να τοποθετηθούν επί της υπόθεσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κίνηση «συγκάλυψης σκανδάλου». Επιπλέον, άσκησε κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί για την υπόθεση.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία, έπειτα από τη συνάντησή του με εκπροσώπους τοπικών φορέων και την επίσκεψή του στον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη». Όπως σημείωσε, βασικά ζητήματα που τέθηκαν ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ειδικά σε εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο υποβάθμισης αυτών των πολύτιμων αγροτικών περιοχών. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης υλοποίησης υδατικών έργων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που ταλανίζει την περιοχή.

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ολοκληρώθηκε με αναφορά στην υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη και στις εξελίξεις γύρω από την προανακριτική διαδικασία στη Βουλή που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Χωρίς κομματικά κίνητρα, θα συντάξουμε πρόταση που δεν θα προσθέτει ούτε θα αφαιρεί οτιδήποτε με βάση τον κομματικό εγωισμό». Η μόνη μας δέσμευση είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Φάμελλος. Επισήμανε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ολοκληρώσει μια πρώτη πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και έχει ζητήσει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά για την υποβολή κοινής πρότασης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η φωνή της δικαιοσύνης και της κοινωνίας στο έγκλημα των Τεμπών. Θα εκφράσουμε μόνο πραγματικά γεγονότα, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κίνητρο πέρα από το ουσιαστικό πολιτικό κίνητρο που είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τις προοπτικές συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στην πορεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως «η καρέκλα δεν είναι αυτοσκοπός» και ότι βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κόμματος, μια διαδικασία που, όπως σημείωσε, θα ολοκληρωθεί στο επικείμενο συνέδριο. Υπογράμμισε πως έχουν ήδη γίνει βήματα προσέγγισης προς άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει τόσο ως καταλύτης όσο και ως επιταχυντής μιας νέας πολιτικής απάντησης, την οποία απαιτεί η ελληνική κοινωνία». Παράλληλα, αναφέρθηκε με σαφήνεια στις ευθύνες της κυβέρνησης και στην ανάγκη διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων για το μέλλον της χώρας.

Πηγή: skai.gr

