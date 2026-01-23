Σήμερα στις 11 το πρωί, στο Άστρος Κυνουρίας, θα γίνει η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα κύματα, την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο άτυχος άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, όταν γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα μάλιστα με το astrosnews.gr, λίγο πριν την τραγωδία, ο λιμενικός έσωσε ένα μικρό παιδί που είχε πέσει στη θάλασσα και πάλευε με τα κύματα.

Στην κηδεία του του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος θα παρευρεθούν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου. Παράλληλα έχει διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

