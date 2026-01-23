Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω τη γνωστή ντισκοτέκ «Jacky Ο», τον περασμένο Οκτώβριο, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ανθρώπου, καθώς και την πρόκληση υλικών ζημιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22-στο Κερατσίνι, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί - ηλικίας 41 και 32 ετών, ως φυσικοί αυτουργοί της έκρηξης.

Δείτε ακόμα: Έκρηξη στη «Jacky Ο»: Βίντεο - ντοκουμέντο με τον μαυροφορεμένο άντρα να αφήνει τη βόμβα στην είσοδο

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Παράλληλα, όπως προέκυψε, σε βάρος ενός απ’ τους συλληφθέντες, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής, ληστεία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια σε έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο λόγος

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 2 κατηγορούμενοι είναι Αλβανοί και η 42χρονη συνεργός τους έχει καταγωγή από την Βουλγαρία.

Ενας από τους δύο συλληφθέντες είχε προσπαθήσει να πουλήσει «προστασία» στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος όμως δεν δέχθηκε.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για -κατά περίπτωση- κλοπή, ασέλγεια, ληστεία, απάτη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο δεν είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές,

Πώς έβαλαν την βόμβα

Αφού στάθμευσαν όχημα πλησίον του καταστήματος, ο 32χρονος προσέγγισε το κατάστημα πεζός, μαυροντυμένος και κουκουλοφόροςκαι στη συνέχεια, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ακολούθως, επιβιβάσθηκε εκ νέου στο όχημα, όπου τον ανάμενε ο 41χρονος, και διέφυγαν.

Περαιτέρω προέκυψε ότι, το όχημα που χρησιμοποίησαν οι φυσικοί αυτουργοί της πράξης είχε παραχωρηθεί σε αυτούς από τη 44χρονη συνεργό τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- αναδιπλούμενο μαχαίρι,

- 8 κινητά τηλέφωνα,

- συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη,

- 2 τετράδια με σημειώσεις,

- ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της έκρηξης, καθώς και

- το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση

Σημειώνεται ότι κατά την επιχείρηση, ο 41χρονος εντοπίστηκε σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, όπου προσπάθησε να κρυφτεί. Κατά την προσέγγιση και την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αυτός αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, πλην όμως κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

