Μια μεγάλη μελανιά παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ στο αριστερό χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα της υπογραφής του καταστατικού του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός.

Δημοσιογράφος μέσα στο Air Force One ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν είναι καλά, με τον ίδιο να δείχνει το χέρι του και να απαντά:

«Το χτύπησα στο τραπέζι και έβαλα λίγο, πώς το λένε; Κρέμα. Αλλά το χτύπησα. Θα έλεγα να παίρνεις ασπιρίνη αν αγαπάς την καρδιά σου, αλλά μην πάρεις ασπιρίνη αν δεν θέλεις να έχεις λίγους μώλωπες. Ξέρεις, αν πάρεις τη μεγάλη δόση, εγώ παίρνω τη μεγάλη δόση ασπιρίνης. Τώρα, όταν παίρνεις τη μεγάλη δόση, σου λένε ‘’ θα έχεις μώλωπες’’. Ο γιατρός είπε ''δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε. Είστε πολύ υγιής''. Εγώ απάντησε, ''δεν το ρισκάρω''. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης».

Και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού την ώρα των υπογραφών.

🔴 Earlier, a large purple bruise could been seen on Donald Trump’s left hand.



Less than an hour later, it appears the US president had that bruise covered up with makeup



Here's what might have happened ⤵️https://t.co/EUMusnwfrb pic.twitter.com/PWyxAeF2yO — The Telegraph (@Telegraph) January 22, 2026

Τέσσερις γιατροί, δύο χειρουργοί και δύο παθολόγοι, που μίλησαν στο Reuters επιβεβαίωσαν ότι είναι πιθανό η ασπιρίνη να συνέβαλε στο να προκληθεί η μελανιά από ένα μικρό χτύπημα.

BREAKING: New Photo of Trump's LEFT hand (Not the hand he shakes with, or the one that is usually bruised) TODAY at Davos: pic.twitter.com/M2hPXyWR5K — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 22, 2026

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Wall Street Journal νωρίτερα αυτό το μήνα ότι παίρνει τη μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης, από ό,τι συνιστούν οι γιατροί του, επειδή θέλει «ωραίο, λεπτό αίμα να ρέει στην καρδιά του».

Πηγή: skai.gr

