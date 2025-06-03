Γεραπετρίτης: Η ΕΕ να ανταποκρίνεται στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

«Στους σημερινούς συσχετισμούς χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο ισχυρή από ποτέ», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας, José Manuel Albares Bueno, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

«Χρειαζόμαστε μια ΕΕ, η οποία ανταποκρίνεται στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, είναι μεγαλύτερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτοδύναμη. Μια Ευρώπη που εδράζεται στη γνήσια αλληλεγγύη των κρατών μελών και στην ισόρροπη ανάπτυξη των λαών», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, Ισπανία και Ελλάδα έχουν μία παράλληλη ιστορική πορεία, καθώς «βγήκαν από δικτατορίες περίπου την ίδια περίοδο και επέλεξαν συνειδητά τη φιλελεύθερη δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό δρόμο».

«Ως χώρες της Μεσογείου και του Ευρωπαϊκού Νότου, έχουμε κοινή κατανόηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η ευρύτερη γειτονιά μας. Η εξωτερική μας πολιτική εδράζεται στην προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στην υπεροχή του Κράτους Δικαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με γνώμονα τις αρχές αυτές, πρόσθεσε, στεκόμαστε μαζί στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις πολλαπλές προκλήσεις στη γειτονική μας Αφρική.

Όπως υπενθύμισε, η Ισπανία στήριξε την ελληνική πρωτοβουλία, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, στην κοινή δήλωση για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις - και ευχαρίστησε τον κ. Bueno γι' αυτό.

«Στη δήλωση αυτή, απαύγασμα οικουμενικού ανθρωπισμού, προσχώρησαν 80 αντιπροσωπείες. Και συνιστά η δήλωση αυτή, τον δείκτη της αξίας της διεθνούς πολυμέρειας σε μια εποχή πολλαπλών και σύνθετων κρίσεων, όπου οι θεμελιώδεις αξίες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών τίθενται εν αμφιβόλω».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και, όπως ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, «συμφωνήσαμε ότι, παρά την εξαίρετη συνεργασία μας, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο βελτίωσης στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού».

Αυτό άλλωστε, όπως εκτίμησε, επιβεβαιώθηκε και από την επιχειρηματική αποστολή που έφυγε από την Ελλάδα για τη Μαδρίτη πριν από λίγες ημέρες. Σημείωσε πως περαιτέρω συνέργειες μπορούν να υπάρχουν στο πεδίο της ενέργειας, όπου η Ελλάδα καθίσταται κόμβος και συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα.

Δύο θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στα φόρα MED9 και MED5, στα οποία συμμετέχουν: είναι η κλιματική κρίση και η παράτυπη μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, «οι προληπτικές δράσεις και οι ρεαλιστικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν οδηγό μας, και η προώθησή τους να ελέγχεται αποτελεσματικά».

Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση, «Ισπανία και Ελλάδα ως χώρες πρώτης υποδοχής, επωμιζόμαστε δυσανάλογο βάρος», σημείωσε. «Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών να παραμείνει προτεραιότητα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και να εργαστούμε από κοινού για την προώθηση των νόμιμων οδών ανθρώπινης κινητικότητας» συμπλήρωσε.

«Ο σύγχρονος κόσμος παράγει αλληλεξαρτήσεις και κοινές προκλήσεις. Σε δύο χώρες με τόσα κοινά χαρακτηριστικά, όπως οι δικές μας, είναι μοιραίο να συμπίπτουν οι δρόμοι μας», ανέφερε και κατέληξε: «Όσο περισσότερο τους διαβαίνουμε μαζί, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία θα κατακτούμε. Ελλάδα και Ισπανία προχωράμε μαζί».

Ισπανός ΥΠΕΞ: Δε μπορούμε να δεχτούμε την κατάσταση στη Γάζα - 'Αμεση κατάπαυση του πυρός

Όπως επεσήμανε από την πλευρά του ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του μνημονίου πολιτικών διαβουλεύσεων που είχε υπογραφεί το 2021, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η σχέση μεταξύ των δύο κρατών θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Σημείωσε πως οι δύο χώρες έχουν κοινές αξίες, σφυρηλατημένες από την κοινή παρουσία σε ΕΕ, ΝΑΤΟ, καθώς και στο Med 9, αλλά και στη νέα συνεργασία στο πλαίσιο των Τριών Θαλασσών, για την οποία μάλιστα ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη σε αυτή τη διαδικασία

«Οι δύο χώρες έχουμε αλληλοσυμπληρούμενες θέσεις σε διάφορα σημαντικά ζητήματα της ΕΕ, όπως η νότια γειτονία, η κοινωνική συνοχή της ΕΕ και η συναντίληψη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις, ανέφερε πως το διμερές ισοζύγιο έχει αυξηθεί, όμως η Ισπανία προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική οικονομία, σε τομείς όπως οι υποδομές, το νερό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επεσήμανε πως και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση - το θέμα της μετανάστευσης - και τα σύνορά τους είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, πράγμα που «μας επιβάλει να επισπεύσουμε την υπογραφή μετανάστευσης και ασύλου και να συμπληρώσουμε αυτή την προσπάθεια με την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης».

«Η Ισπανία έχει ξεκάθαρη άποψη για το μεταναστευτικό φαινόμενο, που βασίζεται σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Μια μετανάστευση ανθρώπινη και νόμιμη είναι η απάντηση στις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμη πως η Ισπανία στηρίζει τις πρωτοβουλίες για μια ειρήνη, δίκαιη, συνολική και διαρκή στην Ουκρανία, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο.

«Αν αποδεχτούμε οτιδήποτε άλλοτε, η παρούσα διεθνής τάξη κινδυνεύει. Ως Ευρωπαίοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια απλή κατάπαυση του πυρός, ούτε μια παγωμένη σύγκρουση που μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα της ΕΕ».

«Δε μπορούμε να δεχτούμε την κατάσταση στη Γάζα. Η άμεση κατάπαυση του πυρός είναι ο μοναδικός τρόπος να υπάρξει εγγύηση για την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων, καθώς και για την διαρκή, γρήγορη και ανεμπόδιστη είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει μια μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει μεγάλη σημασία, τόσο για την Ισπανία, όσο κα για την Ε.Ε., για να συνεχίσουμε να προβάλλουμε τη σταθερή μας δέσμευση για το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

