Χατζηδάκης: Αντιστροφή του brain drain από το 2023 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία

Από το brain drain η Ελλάδα πέρασε στο brain gain σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη. Επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2023 έχει αλλάξει το ισοζύγιο των ροών μετανάστευσης στη χώρα μας με αποτέλεσμα εκείνοι που έρχονται να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας σήμερα Δευτέρα στο inForum Brain Retain & Regain, που διοργανώνει το in.gr στην Αθήνα.

«Συνολικά, από τις 600.000 Έλληνες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης έχουν επιστρέψει 400.000. Επιπλέον το 2023, για πρώτη φορά από 2008, το ισοζύγιο εισροών-εκροών Ελλήνων πολιτών ήταν θετικό: 47.200 συμπατριώτες μας επέστρεψαν έναντι 32.800 που έφυγαν», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:



«Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Συνδέεται με τα ειδικότερα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, όπως τα ειδικά φορολογικά κίνητρα με έκπτωση φόρου 50% για 7 χρόνια για όσους επιστρέφουν, οι προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα, ακόμα πιο ειδικά μέτρα για τους γιατρούς. Αλλά βασικά έχει να κάνει με το ότι αλλάζει σταδιακά το κλίμα. Δεν είμαστε πια στην Ελλάδα της κρίσης. Δεν έχουμε γίνει παράδεισος, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες οδηγούν να έχουμε περισσότερους Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα από αυτούς που φεύγουν».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τη μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 2019 (τα τελευταία 5,5 χρόνια σε μια χώρα 10,5 εκατ. κατοίκων έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο νέες δουλειές) και των αμοιβών. «Χωρίς να θριαμβολογώ, σημειώνω ότι ο κατώτατος μισθός από το 2019 αυξήθηκε κατά 35% και ο μέσος μισθός κατά 28% με σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού κατά 20%», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Υπάρχει η θεωρία ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά την Βουλγαρία. Σε αντίθεση με τη θεωρία αυτή, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η Ελλάδα βρέθηκε το 2024 στη 17η θέση στην ΕΕ ως προς τον μέσο μικτό μισθό και στη 16η θέση ως προς τον μέσο καθαρό μισθό. Είναι κανείς να περηφανεύεται γι' αυτό; Ασφαλώς όχι. Αυτό που λέω όμως είναι ότι ήμασταν πολύ χειρότερα και ανεβαίνουμε».

Αναφερόμενος ειδικότερα στις προσπάθειες για την επιστροφή των νέων, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τις προσπάθειες να στηριχθούν η έρευνα, η καινοτομία και οι νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις. «Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος για τα φορολογικά κίνητρα στην καινοτομία που είναι ο πιο προοδευτικός σήμερα στην ΕΕ. Επίσης στον τομέα της έρευνας παρά την εικόνα που επικρατεί η Ελλάδα είναι στην 15η θέση διότι είχαμε μια πολύ ουσιαστική αύξηση των δαπανών μεταξύ 2019 και 2023». Συγκεκριμένα οι συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν από 2,33 δισ. ευρώ το 2019 σε 3,36 δισ. το 2023, δηλαδή κατά 44,2%. Αντίστοιχα, είχαμε αύξηση 39,9% στον αριθμό των απασχολούμενων ερευνητών: από 39.077 το 2019, σε 54.680 το 2023.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση της τάσης επιστροφής των Ελλήνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης περιλαμβάνουν: Επέκταση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων με πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούν, καθώς και νομοθετικές παρεμβάσεις για τις παθογένειες του βαθέος κράτους.

Όπως είπε, μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες που υλοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ θα προχωρήσει άμεσα πιο ουσιαστική αξιολόγηση στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

«Υπάρχει η αίσθηση από διάφορες έρευνες, κατέληξε, ότι μεταξύ των λόγων για του οποίους δεν επιστρέφουν οι νέοι είναι η αξιοκρατία και το γενικότερο διοικητικό περιβάλλον. Έχει προχωρήσει σημαντικά ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, αλλά πρέπει να δούμε πιο αποφασιστικά το θέμα του βαθέος κράτους και το ζήτημα της αξιολόγησης. Πάμε πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά, έτσι ώστε να περάσουμε στην πράξη το μήνυμα της αξιοκρατίας».

