Νέος πρόεδρος της Viohalco αναλαμβάνει ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, μετά την απώλεια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου.

Διορισμός νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 22 Ιανουαρίου 2026, συνεπεία της απώλειας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου, και της παραίτησης του κ. Ευάγγελου Μουστάκα από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως νέου Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον διορισμό του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις έχουν άμεση ισχύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.