Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πρώτη ανδρική συλλογή του Τζέιντεν Σμιθ για τον οίκο Christian Louboutin, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Ο 27χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, έγραψε ιστορία τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκε ως ο πρώτος Creative Director του ανδρικού τμήματος της πολυτελούς φίρμας. Ωστόσο, το ντεμπούτο του στον χώρο της υψηλής μόδας φαίνεται πως δίχασε κοινό και ειδικούς.

Κεντρικό σημείο της κριτικής αποτέλεσαν τα αφράτα κόκκινα παπούτσια της συλλογής, τα οποία αρκετοί χρήστες των social media παρομοίασαν με τον Ronald McDonald και τον Elmo από το «Sesame Street». Ο influencer μόδας, Κέβιν Σέπαρντ, δήλωσε απογοητευμένος: «Τι κάνουμε; Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος, γιατί τον υποστήριζα τόσο πολύ. Αυτός ο άνθρωπος άρπαξε την ευκαιρία της ζωής του και την πέταξε».

Ακόμη πιο καυστική ήταν η σχολιάστρια μόδας Κάρλαϊλ, η οποία ανέφερε στο TikTok ότι οι κόκκινες μπότες από ψεύτικη γούνα, αξίας 2.990 δολαρίων, «μοιάζουν σαν να έβγαλαν το δέρμα του Elmo ζωντανό», ενώ χαρακτήρισε μία γούνινη ζώνη ως «εφηβικές τρίχες που πέφτουν».

Η σχολιάστρια τέχνης και design, Άντζελα Φρέγια, εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη, αποδίδοντας την εικόνα της συλλογής στην ηλικία του σχεδιαστή: «Μου φαίνεται λίγο περιττό. Δεν έχει ακόμα διαμορφώσει τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα. Οι κόκκινες μπότες είναι ενδιαφέρουσες, αλλά μοιάζουν περισσότερο με σχεδιασμό για εντυπωσιασμό παρά με ουσιαστικό design».

Από το Χόλιγουντ στη μόδα

Ο Τζέιντεν Σμιθ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σινεμά το 2006, δίπλα στον πατέρα του στην ταινία «Το Κυνήγι της Ευτυχίας», η οποία χάρισε στον Γουίλ Σμιθ υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες «The Day the Earth Stood Still», «Karate Kid», «After Earth», καθώς και στη σειρά «The Get Down» του Netflix.

Παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ ραπ και έχει περιοδεύσει με καλλιτέχνες όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Post Malone και ο Kid Cudi. Προς το παρόν, πάντως, το ντεμπούτο του στη μόδα προκάλεσε περισσότερο θόρυβο παρά ενθουσιασμό…

