Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα. Πολύ δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά καθώς παρουσιάζει μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσης Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου και στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Περιφερειακή Υμηττού προς τον Βύρωνα.

