Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα

UPDATE: 09:22
Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα. Πολύ δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά καθώς παρουσιάζει μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσης Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου και στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Περιφερειακή Υμηττού προς τον Βύρωνα.

