Κιάρα Φεράνι: Επιστρέφει με καμπάνια της Guess μετά την αθώωσή της για απάτη

Μαντέψτε ποιος επέστρεψε! Η influencer της μόδας, Κιάρα Φεράνι, είναι το νέο πρόσωπο της Guess, μόλις μία εβδομάδα μετά την απαλλαγή της από τις κατηγορίες για απάτη στο σκάνδαλο «Pandorogate» στην Ιταλία. Η ανακοίνωση της νέας καμπάνιας σηματοδοτεί ένα δυναμικό comeback για την 38χρονη επιχειρηματία, σε μια περίοδο όπου επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα και την καριέρα της.

Η καμπάνια της Guess και το μήνυμα της επιστροφής

Οι φωτογραφίες της καμπάνιας, που φέρουν την υπογραφή των αδελφών Morelli, παρουσιάζουν τη Φεράνι να φοράει μόνο τζιν Guess, να ποζάρει με την τσάντα Camden με το χαρακτηριστικό λογότυπο της μάρκας και να αναδεικνύει τους κοιλιακούς της με ανοιχτές ζακέτες και τζιν μπουφάν.

Η καμπάνια θα ξεκινήσει παγκοσμίως τον Φεβρουάριο σε έντυπα, ψηφιακά και κοινωνικά μέσα, προβάλλοντας την ανοιξιάτικη συλλογή της Guess, εμπνευσμένη από «το τολμηρό πνεύμα του καουμπόι του Τέξας».

Ο συνιδρυτής της Guess, Paul Marciano, δήλωσε πως η εταιρεία είναι ενθουσιασμένη που έχει την Κιάρα Φεράνι ως πρόσωπο της νέας καμπάνιας, τονίζοντας ότι «η ενέργεια, η αυθεντικότητα και το αδιαμφισβήτητο στιλ της ενσαρκώνουν τέλεια τη γυναίκα της Guess». Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φεράνι είχε συνεργαστεί για πρώτη φορά με τη μάρκα πριν από 13 χρόνια.

Το «Pandorogate», η αθώωση και το τίμημα

Η ανακοίνωση της καμπάνιας έρχεται λίγο μετά την απόφαση δικαστή του Μιλάνου να απορρίψει τις κατηγορίες για βαριά απάτη εις βάρος της Φεράνι. Αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, με τις κατηγορίες να αφορούν παραπλάνηση καταναλωτών σχετικά με φιλανθρωπικές δωρεές που συνδέονταν με χριστουγεννιάτικα κέικ και πασχαλινά αυγά.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η Φεράνι φέρεται να είχε κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια από την προώθηση του κέικ «Balocco Pandoro», το οποίο διαφημιζόταν ως προϊόν υπέρ παιδικού νοσοκομείου στο Τορίνο, ενώ το νοσοκομείο φέρεται να έλαβε μόνο 58.000 δολάρια πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος.

Το σκάνδαλο οδήγησε ακόμη και στην ψήφιση του λεγόμενου «νόμου Φεράνι» στην Ιταλία, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών περιπτώσεων απάτης και ψευδούς διαφήμισης από influencers. Μετά την ετυμηγορία, η ίδια δήλωσε ότι «πίστευα στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αποδόθηκε», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «το τέλος ενός εφιάλτη». Ωστόσο, η νομική νίκη είχε σημαντικό κόστος: η αξία της μάρκας της φέρεται να μειώθηκε κατά 90%, ενώ έχασε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες όπως οι Pantene, Lancôme και Bulgari.



