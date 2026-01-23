Μερτς - Μελόνι: Το νέο ισχυρό δίδυμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στρέφεται στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ως βασική του σύμμαχο στην ΕE, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή γαλλο-γερμανική συμμαχία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος θα συναντηθούν την Παρασκευή στην Villa Doria Pamphilj στη Ρώμη για να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία

Ο Μερτς και η Μελόνι έχουν απογοητευτεί από τη στάση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Καθώς η παραδοσιακή γαλλο-γερμανική συμμαχία σβήνει, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναζητά όλο και περισσότερο τη συνεργασία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ως βασική του σύμμαχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο τους πρόκειται να συναντηθούν στην πολυτελή Villa Doria Pamphilj στη Ρώμη την Παρασκευή για να ενισχύσουν την αναπτυσσόμενη συμμαχία τους. Και οι δύο θέλουν να ρίξουν τους τόνους στις σχέσεις της Ευρώπης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο επίσης, έχουν απογοητευτεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Γερμανία παραδοσιακά στρεφόταν προς τη Γαλλία για να χαράξει τις προτεραιότητες της ΕΕ, οπότε είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Μερτς τώρα συμμαχήσει με τη Μελόνι στην προσπάθειά του να προωθήσει τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, σημειώνει το Politico.

Εν μέρει, η έλξη του Mερτς προς τη Mελόνι οφείλεται στην ενόχληση του για τη Γαλλία. Το Βερολίνο έχει προβληματιστεί από το γεγονός ότι το Παρίσι προσπάθησε να υπονομεύσει τη σημαντική εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Νότια Αμερική, την οποία οι Γερμανοί επιθυμούσαν από καιρό προκειμένου να προωθήσουν τις εξαγωγές. Η Γερμανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από ένα κοινό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω διαφωνιών με τη Γαλλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύμπραξη με τη Ρώμη έχει μια πειστική λογική.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής, ο Mερτς και η Μελόνι αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Δεν είναι σαφές τι περιλαμβάνει αυτό, αλλά η γερμανική Rheinmetall και η ιταλική Leonardo έχουν ήδη δημιουργήσει μια κοινοπραξία για την κατασκευή тανκς και άλλων στρατιωτικών οχημάτων. Συνολικά, στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν 21 υπουργοί από τις δύο χώρες, οι οποίοι αναμένεται να υπογράψουν περίπου 10 συμφωνίες.

Ίσως, το πιο φιλόδοξο μέρος της νέας συμμαχίας να είναι το γεγονός ότι η Ιταλία και η Γερμανία συνεργάζονται για να συντάξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για την αναβίωση της βιομηχανίας της ΕΕ και την επέκταση των εξαγωγών που θα παρουσιαστεί σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου.

Με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Για τον Giangiacomo Calovini, βουλευτή του κόμματος της Mελόνι, ο οποίος προεδρεύει της ομάδας φιλίας Ιταλίας -Γερμανίας του κοινοβουλίου, η συμμαχία Μερτς - Μελόνι είναι λογική, δεδομένης της επικείμενης αποχώρησης του Mακρόν από την ευρωπαϊκή σκηνή μετά τις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Οι δύο χώρες μας έχουν σταθερές κυβερνήσεις, ειδικά σε σύγκριση με τη Γαλλία», είπε. «Είναι σαφές ότι η Μελόνι και ο Μερτς έχουν πιθανώς ακόμα πολύ χρόνο μπροστά τους, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να συνεργαστούν», τόνισε.

Η διατήρηση καλών σχέσεων με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας και για τους δύο ηγέτες, και τόσο ο Μερτς όσο και η Μελόνι έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν τις διατλαντικές συγκρούσεις. Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν υποστηριχθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών τους, Γιόχαν Βάντεφουλ και Αντόνιο Ταγιάνι.

«Η Μελόνι και ο Μερτς εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή πτέρυγα που είναι πιο ανοιχτή στο διάλογο με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Πιέτρο Μπενάσι, πρώην πρέσβης της Ιταλίας στο Βερολίνο και στην ΕΕ.

Σε αντίθεση με την ήπια προσέγγιση της Ρώμης και του Βερολίνου, ο Calovini κατηγόρησε τον Μακρόν για «αντιφατική» συμπεριφορά απέναντι στον Τραμπ.

«Συμπεριφέρεται σαν να θέλει να προκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά στη συνέχεια στέλνει μηνύματα -τα οποία ο Τραμπ δημοσίευσε με τρόπο που δεν ήταν και πολύ κομψός- στα οποία ικετεύει τον Αμερικανό πρόεδρο να τον καλέσει σε δείπνο», πρόσθεσε.

Καλή χημεία

Οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την αυξανόμενη συνεργασία με τη Μελόνι, περιγράφοντας τη σχέση με τη Ρώμη ως αξιόπιστη.

«Η Ιταλία είναι αξιόπιστη», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης στο Politico

Ένας Ιταλός αξιωματούχος εξήρε επίσης την «καλή χημεία» μεταξύ του Μερτς και της Μελόνι σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις γνωστές τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Μελόνι και του Μακρόν, οι οποίοι έχουν συχνά συγκρουστεί.

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Ρώμη ως καγκελάριος πέρσι, ο Mερτς δήλωσε ότι υπήρχε «πρακτικά πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών μας σε όλα τα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής».

Η Μελόνι συμφώνησε.

«Είναι απλά αδύνατο να αμφισβητηθεί η σχέση μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας», δήλωσε τότε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

