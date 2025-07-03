Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν στο κάδρο τον πρωθυπουργό

«Η συντριπτική πλειονότητα το θεωρεί σοβαρό διαχρονικά. Είναι πληγή τουλάχιστον 30 ετών για τη χώρα. Και γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε μανίκια και αυτά τα οποία έχουμε πει και αρκετά έχουμε κάνει, να τα προχωρήσουμε γρήγορα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

Σχετικά με δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβέρνηση δήλωσε πως «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν στο κάδρο τον πρωθυπουργό, είναι γνωστό μοτίβο».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα ότι αν δεν ερχόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα γινόταν τίποτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έγινε πριν σταλεί η δικογραφία στη Βουλή και πως η κυβέρνηση προέβη σε σοβαρούς διασταυρωτικούς ελέγχους μπλοκάροντας ΑΦΜ.

«Πρέπει να καθαρίσει τοπίο 30 ετών και από την άλλη να πληρωθούν οι περισσότεροι εκ των δικαιούχων που δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι δύσκολη ισορροπία. 5.200 συν κάποια νομικά πρόσωπα ελέγχονται για περιπτώσεις από το 2019 μέχρι σήμερα πριν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πρωτοβουλίες των υπουργών μας», συνέχισε και ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα.

«Στην περιβόητη αποκάλυψη από το ΠΑΣΟΚ για το τι συνέβη μεταξύ πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και Μαξίμου, το Μαξίμου συναίνεσε στο μπλοκάρισμα ΑΦΜ και 730 από αυτά τα ΑΦΜ έχουν σταλεί για ποινική διερεύνηση στη δικαιοσύνη. Μια κυβέρνηση που είναι στο κόλπο έχει πρωθυπουργό που δίνει εντολή στους υπουργούς να μπλοκάρουν πληρωμές; Έχετε ξαναδεί τέτοια περίπτωση που πιάστηκε κάποιος με τη γίδα στην πλάτη; Ακούσατε για διασταυρωτικούς ελέγχους πριν το 2019; Δεν συμψηφίζουμε. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που είδε αυτό το πρόβλημα κατάματα. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδρασε σε απόλυτη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Μείζον ζήτημα για εμάς η αναζήτηση των χρημάτων», πρόσθεσε.

«Είναι αστεία η αντιπολίτευση. Δεν κρύψαμε κάποιο πρόβλημα κάτω από το χαλί και εκεί συνίσταται αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν τα καταφέραμε. Το αφήγημα ''ήξερε ο πρωθυπουργός'', τι να ξέρει ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες 30 ετών; Είναι προφανώς ότι δεν ήξερε στοιχεία εν εξελίξει έρευνας. Άλλες εποχές παρέμβαινε το Μαξίμου στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες αρχές», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν ισχύει ότι άλλαξε ο νόμος το 2020 ώστε η απάτη σε βάρος της ΕΕ να γίνει από κακούργημα, πλημμέλημα. «Δεν άλλαξε τίποτα», διαβεβαίωσε και εξήγησε τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας. «Για άλλη μια φορά τζίφος», πρόσθεσε.

«Καμία υπόνοια ευθύνης δεν υπάρχει. Η αποκάλυψη της ''Καθημερινής'' φωτίζει τη διάθεση που είχε το Μαξίμου για να καθαρίσει το τοπίο. Είναι εξαιρετική αποκάλυψη που απαντάει σε όσους πιστεύουν ότι υπήρχε εμπλοκή από ψηλά. Το αντίθετο», απάντησε μετά σε παρεμφερή ερώτηση.

Για την πρόθεση της αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση για προανακριτική ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «θα δώσουμε τις απαντήσεις με βάση την επιστημονική νομική τεκμηρίωση στη σωστή ώρα με βάση τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Θα βασίζονται σε πραγματικά νομικά δεδομένα και αξιολόγηση του υλικού με βάση την νομική επιστήμη και όχι με όρους πολιτικής - κυβέρνησης - αντιπολίτευσης - ή κομματικής τοποθέτησης».

Απαντώντας σε παρεμφερές ερώτημα σημείωσε ότι «έχουμε δείξει στην πράξη ότι δεν έχουμε καμία διάθεση συγκάλυψης αλλά για να τοποθετηθείς για τη νομική διάσταση χρειάζεται παραπάνω χρόνος».

Σχετικά με δημοσίευμα για ανησυχίες κτηνοτρόφων στον Έβρο απέναντι σε τουρκικές πρακτικές, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι πράγματι έχουν γίνει από την Τουρκία μεγάλα αρδευτικά έργα και θα πρέπει να έρθουμε σε συναντίληψη για τη διαχείριση του νερού.

Για τις επιστροφές χρημάτων που πήραν άνθρωποι που δεν τα δικαιούνται δήλωσε ότι ο στόχος είναι να γίνουν εντός λίγων εβδομάδων.

Για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ανησυχία των πολιτών όπως αποτυπώνεται στις μετρήσεις δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει καλά τη δουλειά της ενώ για την πρόθεση ψήφου είπε ότι οι δημοσκοπήσεις λένε πως η κυβέρνηση είναι η ανθεκτικότερη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και έχει σημαντικό δρόμο να διανύσει για να φτάσει σε αποτέλεσμα που η χώρα θα έχει σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Για το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη ενόψει του ταξιδιού του εκεί ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι οι ελληνικές θέσεις είναι ξεκάθαρες. «Υπάρχει μια διάσταση διαχείρισης αυξημένων μεταναστευτικών ροών όπου εκεί έχουμε πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και έχουμε αναλάβει δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αποδίδει καρπούς. Το δεύτερο ζήτημα δεν είναι καν υπό συζήτηση, δηλαδή, το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Δεδομένου ότι με τη Λιβύη έχουμε αντικείμενες ακτές δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επί τη βάση του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να προχωρήσουν οι συζητήσεις», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Αιγύπτου απέναντι στη Λιβύη την οποία καλεί να μην επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δήλωσε «καλύτερα να ρωτήσετε τους διασπορείς ψευδών ειδήσεων περί απομόνωσης της Ελλάδας».

Ερωτηθείς ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αυτά τα δύο χρόνια που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε την κακοκαιρία Ντάνιελ και το δυστύχημα των Τεμπών. «Εκεί πρέπει να ισορροπήσεις μεταξύ θεσμικής υποχρέωσης της ενημέρωσης και του σεβασμού στους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτή η ισορροπία δεν μπορεί να μπει στο ζύγι με καμία άλλη», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

