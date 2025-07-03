Η έρευνα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και ανεμπόδιστα τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σημερινή του τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1, συμπληρώνοντας ότι ελέγχονται και υποθέσεις πέραν αυτών που διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι- όπως έσπασε το απόστημα σε εφορίες και πολεοδομίες, έτσι θα γίνει και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«5.200 πρόσωπα ελέγχονται από την δικαιοσύνη για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων και είναι υποθέσεις πέραν από αυτές που διερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, συμπληρώνοντας πως «προφανώς παρά όλα αυτά, τις αλλαγές και τις άλλες παρεμβάσεις, προκύπτει ότι πρέπει να σπάσει κι άλλο το απόστημα, αλλά σε μία κυβέρνηση που έχει προβεί σε καταγγελίες, σε έρευνες, σε παρεμβάσεις, σε μπλοκαρίσματα είναι αστείο να λέει η αντιπολίτευση ότι ήξερε ο πρωθυπουργός».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, «η κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη στιγμή για τη διαχρονική παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν δεδομένη η βούληση του Πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή».

«Περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, μετά το 2019 για παράνομες επιδοτήσεις και έφτασαν εκεί από δικές μας ενέργειες. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή εισαγγελία, έκανε την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρμόδιες Αρχές και την αρωγή της Κυβέρνησης», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

«Η Κυβέρνηση, είχε από την πρώτη στιγμή, τη βούληση να σπάσει το απόστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε όμως το πολιτικό θάρρος να παραδεχτούμε ότι παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές ενέργειες, αποτύχαμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την επιβολή προστίμων από τα ΑΦΜ που πήραν τα περισσότερα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σημείωσε ότι με πρωτοβουλία της ΝΔ, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνάται από τη δικαιοσύνη για κακούργημα. Συγχρόνως, δήλωσε πως η κυβέρνηση ήταν αυτή που μπλόκαρε ΑΦΜ που διεκδικούσαν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.