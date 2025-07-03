Η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσίας στη Λιβύη, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο protothema, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει αξιόπιστος εταίρος, υπερασπίζεται σθεναρά το διεθνές δίκαιο και επενδύει σε πολυδιάστατη διπλωματία από την Αφρική ως το Αιγαίο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα ουδέποτε εγκατέλειψε την κρίσιμη αυτή περιοχή: «Η Τουρκία είναι πολύ δραστήρια στη Λιβύη και γενικότερα στην Αφρική, με μια πολιτική ξεκάθαρα επεκτατική. Εμείς, όμως, ουδέποτε εγκαταλείψαμε τη Λιβύη. Αντίθετα, αποκαταστήσαμε με επιτυχία τη σχέση, ενεργοποιώντας όλους τους διαύλους και προς τις δύο πλευρές. Πολύ σύντομα θα επισκεφτώ τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική Λιβύη».

Δίνοντας έμφαση στην αρχή του αξιόπιστου εταίρου, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδια εξαγοράς στη Λιβύη: «Η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσίας και εξαγοράς. Στεκόμαστε στις αρχές μας και έχουμε πολλά “όπλα στη φαρέτρα” μας. Το περιβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Οποιοσδήποτε κι αν το υπογράψει, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο υπουργός έκανε αναφορά στις γεωπολιτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια της Λιβύης: «Όλη η υποσαχάρια Αφρική μαστίζεται από συρράξεις και η αστάθεια τροφοδοτεί τον νότιο διάδρομο. Η Ελλάδα πήρε σκληρές αποφάσεις, κυρίως στην επιτήρηση των συνόρων. Η θάλασσα είναι ανοιχτή, δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε ανθρώπινες ζωές – αλλά μέχρι στιγμής η πολιτική μας αποδίδει καρπούς». Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης ότι θα θέσει στις λιβυκές αρχές το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών: «Θα ζητήσω από τις δύο πλευρές να ξεκινήσουμε ουσιαστικές συζητήσεις για την ΑΟΖ».

Επίσης, όπως ανέφερε, «πολύ σύντομα έρχονται οι ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο. Πρόκειται για μια μεγάλη περιβαλλοντική πρωτοβουλία που θα έχει και γεωπολιτικό αποτύπωμα – γνωρίζουμε ότι οι δράσεις αυτές θα προκαλέσουν αντιδράσεις από γειτονικές χώρες, αλλά η Ελλάδα δεν θα αδρανήσει».

Απαντώντας στην κριτική, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Καλή η κριτική, αλλά καλή και η αυτοκριτική. Η αλήθεια είναι ότι ενεργοποιούμε όσα έμεναν ανενεργά για δεκαετίες. Δέχομαι πως προκαλούνται αντιδράσεις, αλλά προκαλώ κάθε καλόπιστο κριτή να δει τον χάρτη των σχεδιασμών μας».

Σημείωσε, επίσης, τη σημασία του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφέρθηκε στη Chevron και τη διάθεση της για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα λέγοντας ότι αποτελεί όχι μόνο οικονομική, αλλά και επένδυση στην πολιτική σταθερότητα και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημείωσε ότι «η Ελλάδα λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Δεν κάνουμε συναλλακτική πολιτική, ευτυχώς δεν επιλέγουμε το διεθνές δίκαιο “κατά το δοκούν”. Στηρίζουμε σταθερά τις αρχές μας – αυτό είναι που μας καθιστά αξιόπιστους συμμάχους». Διατηρούμε ανοικτούς διαύλους, έχουμε διόδους στις ΗΠΑ και αλλού. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι λειτουργικές, χωρίς να έχουμε λύσει όλα τα μεγάλα θέματα. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να ζει μονίμως με το δάχτυλο στη σκανδάλη – έχουμε μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, περιορίσαμε τις παραβιάσεις, υπογράμμισε.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: «Ξέρω ότι μερικές φορές είμαι εντελώς αντιδημοφιλής. Θα μπορούσα να ήμουν πιο δημοφιλής με κραυγές, φωνές και απειλές κατά της Τουρκίας – αλλά προτιμώ να υπηρετώ την πατρίδα μου με συνέπεια και σοβαρότητα. Όποιος με κατηγορεί για υποχωρητικότητα, ας δείξει πού ακριβώς έχουμε χάσει κάτι». Ειδικά για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, είπε: «Οι εκφράσεις εις βάρος μου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας. Το πώς έχω χαρακτηριστεί είναι μια γροθιά στο στομάχι. Αν πίστευα ότι η χυδαία κριτική γίνεται από όσους νοιάζονται για πατρίδα θα είχα αποχωρήσει. Αλλά γνωρίζω πως υπάρχουν ιδιοτελή κίνητρα» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι ο υπεύθυνος πατριώτης οφείλει να λέει την αλήθεια στους πολίτες του, όχι να τους κολακεύει.

Κλείνοντας, έστειλε το εξής μήνυμα: Δεν είμαι πολιτικός καριέρας, αλλά πρώτα πολίτης. Επέλεξα να στέκομαι απέναντι στους συμπολίτες μου με αίσθηση ευθύνης. Ο σκοπός μου δεν είναι να μακροημερεύσω στη θέση μου, αλλά να υπηρετήσω την πατρίδα μου.

