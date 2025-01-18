Η Ελλάδα υποδέχεται τη δεύτερη θητεία Τραμπ με την εντελώς αντίθετη εικόνα σε σχέση με αυτή που είχε την πρώτη θητεία, που συνέπεσε με τα πολύ δύσκολα χρόνια της «υπερήφανης διαπραγμάτευσης» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM, αναφερόμενος στις προοπτικές συνεργασίας της χώρας μας με τον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ.

Είπε ότι τώρα η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση σταθερότητας και προόδου, σε μια Ευρώπη ταραχών, αβεβαιότητας και σε έναν κόσμο στον οποίο έχουν διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ζούμε μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο και στην Ευρώπη» είπε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Εμείς έχουμε καταφέρει μέσα σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πολέμων, πρωτοφανών κρίσεων, με πάρα πολλά προβλήματα των πολιτών που πρέπει να λύσουμε ακόμη, να είμαστε μία χώρα που έχουμε ενισχυθεί αμυντικά, διπλωματικά, να πρωταγωνιστούμε σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι αυτά τα οποία έχει καταφέρει η Ελλάδα -και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών- αμυντικά, είναι πλέον ζητούμενα για τις γειτονικές μας χώρες, ενώ πριν από λίγα χρόνια ίσχυε το αντίθετο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν ανησυχεί μήπως ο Τραμπ ακυρώσει τις αμυντικές συμφωνίες με την Κύπρο, προσθέτοντας ότι υπάρχει συνέχεια στα κράτη. «Είναι κάτι που δεν θα αλλάξει, ίσα-ίσα θα ενισχυθεί» είπε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να «τρέξει» γενικά πιο γρήγορα, όπως επεσήμανε η έκθεση Ντράγκι, και πρέπει να αντιληφθεί ότι οι χρόνοι των προηγούμενων ετών δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν.

«Σίγουρα ως μια Ευρώπη που θα έχει μια ενιαία στάση, μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Αλλά είναι καλύτερα να μην κινδυνολογούμε. Θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δουλέψουμε σκληρά» είπε. Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συνεργασία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι εξαιρετικά πρόωρη όλη αυτή τη συζήτηση, ενώ τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ αυτή την εβδομάδα έκανε δύο κορυφαία πολιτικά αυτογκόλ, που, μεταξύ τους μάλιστα, έχουν και μια πολύ μεγάλη αντίφαση». Και εξήγησε:

«Στην αρχή της εβδομάδας ο κ. Ανδρουλάκης είπε ευθέως, όχι έμμεσα, ότι συνομιλητές του -εγώ δεν θα πω κόμματα που θα συγκυβερνήσει, γιατί αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες- συνομιλητές του είναι τα κόμματα τα οποία βρίσκονται αριστερά του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πολάκη, και όχι μόνο του κ. Πολάκη, αλλά ακόμη και των κομμάτων τα οποία ήταν ακόμη πιο σκληρά από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε κωλοτούμπα και δεν είχαν πρόβλημα η χώρα μας να πάει εκτός Ευρώπης. Στην συνέχεια, μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα και δύο, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Γερουλάνος, δεν απέκλεισαν ακόμη και τον κ. Βαρουφάκη, δηλαδή κόμματα της δραχμής. Την ίδια εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κ. Γιαννίτση, λέγοντας ότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση ανετράπη από μία κακή λογική λαϊκισμού, την οποία την είχε υιοθετήσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε, δηλαδή, τα έργα και τις ημέρες του ΠΑΣΟΚ, που έβαζε τον λαϊκισμό μπροστά. Ακόμη, λοιπόν, και αν δεχτούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ωρίμασε και πήρε αποστάσεις, χωρίς να το έχει πει, βέβαια, το ίδιο, χωρίς να έχει κάνει την αυτοκριτική του από τότε που ανέτρεπε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, από τότε που έκανε κωλοτούμπα με την αναθεώρηση του άρθρου 16, τι σχέση έχει αυτή η νέα στάση, που ακόμη περιμένουμε να δούμε αν την πιστεύουν, με συμπόρευση με τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, με τις δυνάμεις που ήθελαν ακόμη και την χώρα μας εκτός Ευρώπης; Όλα αυτά δημιουργούν μια σύγχυση στους πολίτες και καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την δική μας επίσπευση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, για να κάνουμε την Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή χώρα και τους πολίτες να έχουν ακόμη λιγότερα προβλήματα από ό,τι είχαν όταν αναλάβαμε την ηγεσία». Αναφερόμενος στην υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα κριθεί από τη θητεία του, και προσέθεσε ότι όλη η κριτική εδράζεται σε παρωχημένες αντιλήψεις με ταμπέλες οι οποίες ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες.

«Κανένα πολιτικό σοβαρό επιχείρημα δεν έχει ακουστεί κατά του κ. Τασούλα και εγώ θα πω, ξέρετε, υπάρχουν και πρόσωπα συναινετικά με κύρος και εκτός κεντροαριστεράς, όπως υπάρχουν και στην κεντροαριστερά. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν αυτό τον πολύ σημαντικό θεσμικά ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως είναι ο κ. Τασούλας, και στην κεντροδεξιά, υπάρχουμε κι εμείς με λίγα λόγια, όπως πάρα πολύ άξια πρόσωπα, και το έχει δείξει στην πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης» είπε ο κ. Μαρινάκης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

