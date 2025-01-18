«Είναι σημαντικό η Γερμανία να τεθεί στο στρατόπεδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος», τόνισαν συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν είναι καλό για την Ευρώπη να βρίσκεται η Γερμανία σε ύφεση».

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε χθες και διμερή συνάντηση με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιο καγκελάριο στις επικείμενες εκλογές, Φρίντριχ Μερτς, στο εκλογικό πρόγραμμα του CDU «διακρίνονται πολλές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια», όπως η λελογισμένη μείωση φόρων, η δημοσιονομική συνέπεια, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ψηφιοποίηση του κράτους. «Πρόκειται για συνταγή που έφερε αποτελέσματα στην Ελλάδα και αυτό συζητήθηκε και στη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής του CDU», επισημαίνεται.

Οι ηγέτες του ΕΛΚ, με την συνάντησή τους στην έδρα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Βερολίνο, έδωσαν την ανοιχτή στήριξή τους στον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πιθανότατα ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας. Οι συνομιλίες των αρχηγών επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, στην επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης που θα στηρίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε ρυθμιστικά θέματα και τρόπους μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους για τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ συζητήθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, όπου παρατηρούνται μεγάλες εσωτερικές αποκλίσεις και η εξεύρεση περισσότερων πόρων για την ευρωπαϊκή άμυνα.

