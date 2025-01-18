«Εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση μια ορθή αλλαγή της διάταξης για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να διαμορφώσει όρους μονοκομματικού συστήματος» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να σχηματίζονται ευρείες συναινέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση όταν ζήτησε την αλλαγή της διάταξης ώστε να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή δεν αναιρεί την υποχρέωση της εκάστοτε πλειοψηφίας να αναζητά ευρύτερες συναινέσεις. Εδώ έχουμε ακριβώς το ανάποδο, καθώς γίνεται μια στενά κομματική επιλογή και μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έχουμε συνηθίσει οι ΠτΔ να μην είναι ενεργά κομματικά πρόσωπα ώστε να μπορούν ακριβώς να σταθούν πάνω από τα κόμματα και να συμβολίζουν την εθνική ενότητα και τη θεσμική ομαλότητα» πρόσθεσε.

Απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα ότι και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει κομματικά χαρακτηριστικά, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε: «ο Τάσος Γιαννίτσης απέχει από την ενεργό πολιτική 21 χρόνια. Είναι ένα κομματικό στέλεχος των μηχανισμών ο κ. Γιαννίτσης; Ήταν ένας ακαδημαϊκός, τεχνοκράτης που μπήκε ως εξωκοινοβουλευτικός στην πολιτική για να προσφέρει και μάλιστα στα δύο υπουργεία που πέρασε, έδειξε προνοητικότητα σε σχέση με τις επόμενες γενιές και έπαιξε σημαντικό ρόλο να μπει η Κύπρος στην Ε.Ε.»

Ως προς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τόνισε:« Τον άκουσα να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν στήριξε ως το τέλος τη μεταρρύθμιση Γιαννίτση στο ασφαλιστικό. Άρα, ο κ. Μαρινάκης συνομολογεί ότι η επιλογή Γιαννίτση εκτείνεται πέραν των στενών κομματικών κριτηρίων του ΠΑΣΟΚ, τον καλούμε συνεπώς να αναθεωρήσει και να στηρίξει την υποψηφιότητα Γιαννίτση».

«Τι σημασία έχει αν θα πάρει κάποιος 32, 33 ή 35 ψήφους. Σημασία είχε -κατά τη γνώμη μας- να εκλεγεί ένας προοδευτικός, συναινετικός, ενωτικός Πρόεδρος» ανέφερε ο Κ.Τσουκαλάς ερωτηθείς για τις ψήφους που θα συγκεντρώσουν οι υποψηφιότητες που προέρχονται από την αντιπολίτευση.

Επιπλέον, αποδόμησε τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Κώστας Τασούλας εκλέχτηκε Πρόεδρος της Βουλής με διακομματική συναίνεση, κάτι που πρέπει να επαναληφθεί. «Σύμφωνα με το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, αν δηλαδή ψηφίσουμε τον Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής, τον ψηφίζουμε και για Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μέλλον; Για να καταλάβουμε… Εισάγεται δηλαδή ένα πρωτοφανές τεκμήριο στα πολιτικά χρονικά ότι όταν ψηφίζεις για έναν θεσμό, ψηφίζεις ταυτόχρονα και άλλους. Αυτό οδηγεί σε μια εργαλειοποίηση των θεσμών».

Τέλος, αναφερόμενος στο πολιτικό περιβάλλον ο κ. Τσουκαλάς επέμεινε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή θέση: στόχος μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή στη χώρα και να τερματιστεί ο βίος της σημερινής κυβέρνησης που θεωρούμε ότι ξοδεύει τις δυνατότητες της χώρας, διευρύνει τις ανισότητες, αποτυγχάνει στη δημιουργία ενός ισχυρού κράτους και χρησιμοποιεί την ακρίβεια προκειμένου κάποιοι να κερδίσουν».

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να πάρει το μπόνους των εδρών και να έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Όποιος πολίτης θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχει μια ρεαλιστική επιλογή να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Δεν είναι η ώρα για τα θέματα των συνεργασιών. Η Νέα Δημοκρατία αφού ανοίγει το θέμα, ας απαντήσει αν θα συνεργαστεί με τη Λατινοπουλου και τον Βελόπουλο» σημείωσε.

«Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς λαμβάνει χώρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ που ο στόχος μας είναι ως ΠΑΣΟΚ με την αμφίπλευρη διεύρυνση να καλύψουμε τα όρια από την Αριστερά και ως το Κέντρο. Απευθυνόμαστε και σε κάθε πολίτη -όποια επιλογή και αν έκανε- και να ψήφισε και Νέα Δημοκρατία, αρκεί να επιθυμεί ένα δίκαιο και επαρκές κράτος που θα διαχέει τους επενδυτικούς πόρους» κατέληξε ο κ.Τσουκαλάς.

Πηγή: skai.gr

