«Η πρώτη μέρα της απεργίας πείνας (σ.σ. του Π. Ρούτσι) ήταν Κυριακή. Την επόμενη ημέρα σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών είπα το αυτονόητο κι εγώ ως πατέρας και ως άνθρωπος: Ότι στέκομαι στο πλευρό του ανθρώπου αυτού. Βέβαια, ταυτόχρονα, δεν μπορούσαμε- και για εμένα ευτυχώς που δεν μπορούμε- να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη και να υποδείξουμε ποια θα έπρεπε να είναι η απόφαση. Θεωρώ, ότι δεν πρέπει ούτε σχολιαστικά να παίρνουμε θέση όταν έχουμε κάποιες θέσεις. Πιστεύω ότι οι θέσεις αυτές είναι πάρα πολύ προσωρινές και εφήμερες, δεν πιστεύω ότι είμαστε για πάντα. Και όσοι πιστεύουν ότι είναι για πάντα κάνουν πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική. Θα είμαστε όσο θέλουν οι πολίτες» επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι». «Ο κ. Δένδιας είναι ένας θεσμικός πολιτικός, ένας πολιτικός που δεν λαϊκίζει και είπε ξεκάθαρα, ότι πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της» πρόσθεσε.

Για την τροπολογία που θα έρθει, όπως είπε, την Τρίτη στη Βουλή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η οποία θα υποστηριχθεί πιθανότατα από τον ίδιον τον πρωθυπουργό, σημείωσε ότι «Η τροπολογία αυτή δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική και θεωρώ, ότι θα έπρεπε να μην είναι και απαραίτητη. Δηλαδή, θα έπρεπε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί; Τι συμβολίζει αυτό το ιερό μνημείο; Συμβολίζει τον αγώνα όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους, ούτε είναι Νεοδημοκράτες, ούτε είναι στο ΠΑΣΟΚ, ούτε είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν πολλά χρόνια πριν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, είτε είμαστε στην κυβέρνηση είτε είμαστε στην αντιπολίτευση είτε είμαστε δημοσιογράφοι είτε οτιδήποτε, είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες».

«Είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει, η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή, ενός φίλου, να θρηνήσει το παιδί του, τον φίλο του, τον άνθρωπό του. Άρα, είναι λάθος να λέμε «ή το ένα ή το άλλο». Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν θέλουν να χωριστούν σε βόρειους- νότιους, ολυμπιακούς- παναθηναϊκούς ή σε άσπρο-μαύρο. Η κοινωνία δεν είναι εκεί και δεν πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η τροπολογία τι θα λέει; Ότι στο μνημείο αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλά, σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ, στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι, οτιδήποτε. Η προστασία του μνημείου αυτού, δηλαδή η επιβολή της τάξης θα είναι από την ελληνική αστυνομία. Όχι από τον στρατό. Δεν θα κατέβει ο στρατός στο Σύνταγμα και η ανάδειξη, η συντήρηση του μνημείου θα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά θα εκτεθούν όλα αναλυτικά από την τροπολογία» εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μόλις ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για τα τετραγωνικά μέτρα που θα ορίζει η τροπολογία, τα οποία θα προκύπτουν από όλα όσα ισχύουν για το συγκεκριμένο μνημείο, στο συγκεκριμένο σημείο που θα ρυθμίζεται από την τροπολογία δεν θα επιτρέπεται τίποτα ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση είτε είναι από μια αριστερή οργάνωση είτε είναι από μια κεντροδεξιά οργάνωση» συμπλήρωσε.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης σημείωσε «ο πρωθυπουργός έσκυψε με σεβασμό σε παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα. Δεν σημαίνει ότι «αγνόησε» το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι λάθος αυτός ο συνειρμός. Είναι λάθος να μπαίνουμε στην διαδικασία του διχασμού. Επιμένω λοιπόν και λέω ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι υπεράνω οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Και είναι αναγκαία αυτή η τροπολογία. Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος ψηφίσει το σεβασμό στους ήρωες του έθνους, που αργήσαμε εγώ θα πω ως κράτος, να κάνουμε τα αυτονόητα, ότι είναι κατά ενός πατέρα που βιώνει τον απόλυτο πόνο. Το αντίθετο, μπορείς να στηρίζεις και το ένα αυτονόητο και το άλλο».

Σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης αφού είπε ότι η επίσημη θέση της Ευρώπης, για το κράτος δικαίου λέει ότι στην Ελλάδα η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί υπογράμμισε: «άρα, το αφήγημα, ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου που καταρρέει, δεν ισχύει. Η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει κάνει άλματα σε ζητήματα ελευθερίας του Τύπου και κράτος δικαίου. Προσωπικά, ως ο υφυπουργός αρμόδιος για τον Τύπο, έχουμε νομοθετήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης την κατάργηση απλής δυσφήμισης, ιδιώνυμο για απειλές κατά δημοσιογράφων. Έχουμε την πιο αποτελεσματική task force για τους δημοσιογράφους».

«Θεωρώ ότι η δήλωση Καραμανλή, του πρώην πρωθυπουργού, είναι μία δήλωση που πρέπει να την ακούσουμε όλοι μας και κυρίως αυτοί -ποιοι;- οι οποίοι πριν από κάποια χρόνια ήθελαν να βάλουν στη φυλακή πολικούς αντιπάλους και αναφέρομαι στη σκευωρία Novartis, η οποία κατέρρευσε. Στη χώρα αυτή να θυμηθούμε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης της προηγούμενης κυβέρνησης, ο κ. Κοντονής, ο ίδιος, δηλαδή, ο υπουργός του κ. Τσίπρα, είχε πει ότι λειτουργούσαν παρα- υπουργεία Δικαιοσύνης. Θα θυμηθούμε ότι στη χώρα αυτή κάποιοι έκλειναν κάποιους σε δωμάτια για να χειραγωγήσουν κανάλια και δύο υπουργοί καταδικάστηκαν αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη, 13-0. Στη χώρα αυτή έμεινε ανοιχτή η βουλή το 2019 για να ψηφιστεί ένας ποινικός κώδικας με ό,τι είχε μέσα και με όσες αποφυλακίσεις έγιναν» ανέφερε.

«Οι δηλώσεις Καραμανλή δεν απευθύνονται σε ένα πρόσωπο. Είναι λάθος η ερμηνεία αυτή, θεωρώ. Δεν είμαι ο ερμηνευτής του, ειδικά ενός πρώην πρωθυπουργού. Και ποιοι άλλοι πρέπει να τα ακούσουν, αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής, πολύ παραπάνω; Όσοι αμφισβητούν τη δικαιοσύνη - σας θυμίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει ότι «εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη» - και όσοι επιτίθενται στη δικαιοσύνη» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ας γράψει όσα βιβλία θέλει -δικαίωμά του, εννοείται- και όσα κόμματα θέλει, την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει».

Τέλος σε ερώτηση για το αν υπάρχει χώρος για τον κ. Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Δημοκρατία έχουμε. Μπορεί να βρει, μπορεί και να μην βρει. Η κοινωνία θα τον αξιολογήσει. Όμως, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε με όρους πολιτικής. Τι σημαίνει πολιτική; Τι κάνει αυτό που λέω εγώ και ο κάθε πολιτικός στη ζωή των πολιτών; Δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη οι πολίτες από αυτόκλητους σωτήρες από οποιονδήποτε χώρο, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν μόνο και μόνο ως πρόσωπα. Δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Δεν κερδίσαμε το 2019 και το 2023 τον κ. Τσίπρα. Την εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίσαμε. Είναι λάθος να επιλέγεις αντίπαλο, είναι αλαζονικό να επιλέγεις αντίπαλο. Δεν θα το κάνουμε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

