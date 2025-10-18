Μαρινάκης για αποχώρηση Κωνσταντοπούλου: Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και προσβολή στη δημοσιογράφο

Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο, Φαίη Μαυραγάνη, και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το στούντιο της εκπομπής του ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα» συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης. «Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι 'κραυγάζουν' για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

» Η κ. Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.