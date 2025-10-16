Στα «Τάρταρα» έχει βυθιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ενώ αρνητικά «βλέπουν» και την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το θέμα με την προστασία του «Αγνώστου Στρατιώτη» σχεδόν 6 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά (41,8%) ή μάλλον αρνητικά (14,8%) την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου.

Αριθμός ανάλογος και με τον αριθμό των πολιτών που τάσσονται υπέρ της εκδήλωσης διαμαρτυριών μπροστά στο μνημείο, με το 40,4% των ερωτηθέντων να τις βλέπει σίγουρα θετικά και το 18,6% μάλλον θετικά.

Κάτι που δικαιολογεί και το γεγονός ότι περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά (46,8% σίγουρα αρνητικά, 15,7% μάλλον αρνητικά) τον χειρισμό της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι που ζητούσε την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι πολίτες αξιολογούν επίσης κυρίως αρνητικά, σε ποσοστό σχεδόν 50%, και τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι.



Ακόμα μεγαλύτερη όμως είναι η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαστική εξουσία. Πάνω από 7 στους 10 πολίτες δεν πιστεύουν ότι πρόκειται τελικά να αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι ούτε για την τραγωδία των Τεμπών, ούτε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και γενικά κρίνουν αρνητικά την απόδοση της Δικαιοσύνης σε μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις όσον αφορά το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού. Πέντε στους 10 πολίτες έχουν θετική γνώμη για την κυρία Καρυστιανού, ωστόσο απαντούν ότι δεν θα ήθελαν να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο με το θέμα των Τεμπών.

Στην ερώτηση δε πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό την κ. Καρυστιανού, το 56,7% απαντά ότι σίγουρα (42,6%) ή μάλλον (14,1%) δεν θα το ψήφιζε.

Πώς βλέπουν την ίδρυση κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, σχεδόν 5 στους 10 πολίτες την αξιολογούν θετικά (24,1% σίγουρα θετικά, 23,8% μάλλον θετικά), με περισσότερους από 7 στους 10 να δηλώνουν ότι σίγουρα (60,1%) ή μάλλον (13,3%) δεν θα ψήφισαν ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό.

Ούτε όμως και ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να τους πείθει. Σχεδόν 8 στους 10 δήλωσαν ότι δεν θα το ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.

Διατηρεί ισχυρό προβάδισμα η ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 14,2 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28% με αναγωγή επί του συνόλου.

Ακολουθεί με 13,8% το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην τρίτη θέση με 12,1% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, ενώ στην τέταρτη θέση με 9,4% είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 8,6%, στην έκτη θέση η Φωνή Λογικής με 58,2%, στην έβδομη ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9% βρίσκεται στην όγδοη θέση, το ΜέΡΑ25 με 2,7% στην ένατη, η Νέα Αριστερά με 2% στη δέκατη και το κόμμα Νίκη στην ενδέκατη θέση με 1,7%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των πολιτών που θα ψήφιζαν άλλο κόμμα, αφού στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο ανέρχεται σε 9,3%.

Όσον αφορά το ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργός, πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,1% στη δεύτερη θέση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,4% στην τρίτη θέση. Στη τέταρτη θέση με 4,8% βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πέμπτη με 2,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στην έκτη με 2,5% ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

