«Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας σταθερό και ασφαλές και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε κάθε μέρα, με σκληρή δουλειά, στρέφοντας το βλέμμα μας στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντηση που είχε με πολίτες στα Μελίσσια, μετά την επίσκεψή του το πρωί στη Νέα Πεντέλη.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας» είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι «δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια» και ζήτησε από τους πολίτες να «κλείσουν τα αυτιά τους στις φωνές της τοξικότητας».

Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε μέσα από μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. pic.twitter.com/n8iehoSmgQ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 18, 2025

«Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε.Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε δεσμευμένοι στο «συμβόλαιο εμπιστοσύνης» το οποίο υπογράψαμε με τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2023 και το οποίο τιμούμε κάθε μέρα» είπε χαρακτηριστικά,

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι, στους 18 μήνες περίπου που έχουν μείνει μέχρι τις επόμενες εκλογές, «θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες σας δώσαμε το 2023, για το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης:

«Σας ζητώ να κλείσετε τα αυτιά σας στις φωνές της τοξικότητας. Να τα κλείσετε διότι δεν ταιριάζει σε μια Ελλάδα αισιόδοξη αυτή η διαρκής παρουσίαση μιας γκρίζας πραγματικότητας, η οποία τελικά μας αδικεί. Αδικεί όλους μας, αδικεί την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει...

Έχουμε μπροστά μας σημαντικές κομματικές διεργασίες. Θα έχουμε το Συνέδριό μας τον επόμενο χρόνο, θα είναι το Συνέδριο το οποίο ουσιαστικά θα κηρύξει την έναρξη του αγώνα για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία μία τρίτη τετραετία....

Ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Θα το κάνουμε, όμως. Να μας έχετε εμπιστοσύνη».

Πηγή: skai.gr

