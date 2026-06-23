Η Μασούτης ενισχύει τους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε συνεργασία με την PPC Inspectra

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στα καταστήματα του δικτύου της, ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με την PPC Inspectra, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ, διαπιστευμένη κατά ISO 17025 με εξειδίκευση στις υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η PPC Inspectra υλοποιεί πανελλαδικά εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα πόσιμου νερού και τροφίμων από επιλεγμένα τμήματα των καταστημάτων της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., όπως κρεοπωλείο, αλλαντικών–τυροκομικών, ζεστής κουζίνας και οπωρολαχανικών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο την υποστήριξη της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την ενίσχυση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα καταστήματα της αλυσίδας.

Η συνεργασία με την PPC Inspectra προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο εργαστηριακού ελέγχου στο δίκτυο καταστημάτων της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ενισχύοντας τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, επισημαίνει η εταιρεία.

Η PPC Inspectra υποστηρίζει επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου με έμφαση στην αξιοπιστία, την ακεραιότητα και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του εργαστηριακού ελέγχου, η PPC Inspectra αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, με γνώμονες την υπευθυνότητα, την αμεροληψία και τη βιωσιμότητα, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

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