Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Luisa Laemmel φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον το ειδύλλιό τους, καθώς έκαναν κοινή εμφάνιση στο Μιλάνο, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας Ανδρών.

Ο 49χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο εθεάθησαν τη Δευτέρα στην ιταλική πόλη, όπου κορυφαίοι οίκοι παρουσιάζουν τις ανδρικές συλλογές τους για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027. Οι δυο τους, που έχουν διαφορά ηλικίας 21 έτη, εμφανίστηκαν χαλαροί, δίνοντας νέα τροφή στα δημοσιεύματα που τους θέλουν ζευγάρι τους τελευταίους μήνες.

Η Luisa Laemmel τράβηξε τα βλέμματα με ένα αποκαλυπτικό καλοκαιρινό look, επιλέγοντας λευκό πολύ κοντό σορτσάκι και cropped τοπ, ενώ ο Ορλάντο Μπλουμ κινήθηκε σε πιο ήσυχους τόνους, με μπεζ T-shirt και ασορτί παντελόνι.

Orlando Bloom, 49, steps out with hotpants-clad bikini model girlfriend Luisa Laemmel, 28, as they take their romance to Milan Men's Fashion Week https://t.co/3k60ssGOCh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 23, 2026

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται, οι δυο τους μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους και να αποφεύγουν τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, όταν εντοπίστηκαν να αποχωρούν μαζί από το Super Bowl στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η Luisa Laemmel έχει ήδη χτίσει μια σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλα brands, όπως L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor και Calvin Klein. Αν και ζει κυρίως στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Ορλάντο έχει βάση το Λος Άντζελες, οι δυο τους φαίνεται πως βρίσκουν χρόνο για να περνούν στιγμές μαζί. Πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε πως ο Ορλάντο και η Luisa βλέπονται διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες και πως μεταξύ τους υπάρχει πολύ καλή χημεία.

Πηγή: skai.gr

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