Υπόθεση δολοφονίας Δασκαλάκη: Στην φυλακή ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος

Επιβαρυντική ήταν η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τις τύχες του 57χρονου άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη καθώς αποφασίστηκε να προφυλακιστείκ, σύμφωνα με το flashnews.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος δεν είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του, εξαιτίας της διαφωνίας εισαγγελέα και ανακριτή.

Η απόφαση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου ενώ έχουν ήδη προφυλακιστεί τόσο ο 32χρονος γιος του, όσο και ο βοσκός που βρισκόταν στη δούλεψη της οικογένειας.

Αρχικά οι αρχές απέδωσαν τον θάνατο του 49χρονου σε τροχαίο ατύχημα, η υπόθεση ωστόσο πήρε διαφορετικές διαστάσεις έπειτα από καταγγελίες που έφτασαν στις αρχές πως ο θάνατος του οφειλόταν σε επίθεση στο κεφάλι.

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