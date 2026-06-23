Σκίρα: «Oριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι»

Κλείδωσε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο. Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους», καθώς φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028.
O Iταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα μεταγραφικά τονίζει ότι μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ προσθέτει, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ.
Ουσιαστικά απομένει η επιβεβαίωση ή η διάψευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί, αν ο Στέφαν Ντε Φράι, θα φορέσει το τριφύλλι και θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι».
🔜 Done Deal and confirmed! Stefan #DeVrij to #Panathinaikos pending medicals. Contract until 2028 (€3M/year). #transfers #paofc https://t.co/38vS6ZHocE— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2026
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