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Σκίρα: «Oριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι»

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε οριστικά με τον Στέφαν Ντε Φράι για συμβόλαιο μέχρι το 2028

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Ντε Φράι

Κλείδωσε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο. Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους», καθώς φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028.

O Iταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα μεταγραφικά τονίζει ότι μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ προσθέτει, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ουσιαστικά απομένει η επιβεβαίωση ή η διάψευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί, αν ο Στέφαν Ντε Φράι, θα φορέσει το τριφύλλι και θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι». 
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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