Καύσωνας: «Στο κόκκινο» και η Ιταλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε δεκαπέντε ιταλικές πόλεις, μεταξύ αυτών η Ρώμη, η Βενετία, το Μιλάνο, η Νάπολη και η Φλωρεντία, βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση συναγερμού λόγω του καύσωνα «Kέρβερου», με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες συνδυάζονται με υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν σημαντικά τη νύχτα, δημιουργώντας «tropiki noches» (τροπικές νύχτες) με θερμοκρασίες γύρω στους 29 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το τρέχον κύμα ζέστης έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, αυξάνοντας την ανησυχία για τα αποτελέσματά του στην υγεία και το περιβάλλον.

Κατάσταση συναργερμού σε δεκαπέντε ιταλικές πόλεις εξαιτίας του καύσωνα «Kέρβερου», με υψηλή υγρασία και θερμοκρασία που αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.Ανταπόκριση από Ρώμη



Δεκαπέντε ιταλικές πόλεις σήμερα είναι «στο κόκκινο», σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Στη Βενετία, στο Μιλάνο, στη Νάπολη, στη Φλωρεντία και, φυσικά, στην ιταλική πρωτεύουσα, το θερμόμετρο αναμένεται μέχρι αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς, με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ένταση του μεγάλου αυτού κύματος ζέστης μπορεί να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2003. Η θερμοκρασία παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στους 29 βαθμούς. Πρόκειται για «notti tropicali», τροπικές νύχτες κατά τις οποίες, ουσιαστικά, ιδίως σε περιοχές με πυκνή δόμηση, «απελευθερώνεται» η ζέστη που συσσωρεύεται την ημέρα.Μπλακ-άουτ λόγω συνεχούς χρήσης κλιματιστικώνΣειρά ιταλικών δήμων έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα, δημόσια γυμναστήρια και πολιτιστικά κέντρα, στα οποία κανείς μπορεί να εξασφαλίσει δροσιά και νερό, ενώ σε πόλεις της βόρειας Ιταλίας, όπως στο Τορίνο, η συνεχής χρήση κλιματιστικών έχει προκαλέσει υπερφόρτωση του δικτύου, με σειρά μπλακ άουτ. Σε πολλά νοσοκομεία, δε, καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα επείγοντα περιστατικά. Στην Πάρμα, για παράδειγμα, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες πάνω από χίλιοι κάτοικοι ζήτησαν τη βοήθεια νοσοκομειακού γιατρού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάντως, μέχρι τώρα η όλη κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.Σε ό,τι αφορά τα επαγγέλματα τα οποία προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες, από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, θα πρέπει να αναπαύονται. Το ιταλικό δημόσιο θα συνεισφέρει, σε μεγάλο ποσοστό, στην καταβολή της αμοιβής τους, λόγω των έκτακτων κλιματικών συνθηκών. Τα συνδικάτα, παράλληλα, κάλεσαν τα μέλη τους να καταγγέλλουν σε ειδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τους εργοδότες που δεν σέβονται τα σχετικά μέτρα και τους πιέζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο.Οι γιατροί συνιστούν στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες να βγαίνουν από το σπίτι νωρίς το πρωί ή μετά τις έξι το απόγευμα. Και για πρώτη φορά φέτος, παρόμοια δυναμική έκκληση φτάνει και από τους Ιταλούς κτηνιάτρους, οι οποίοι ζητούν από τους ιδιοκτήτες να προστατεύσουν, δείχνοντας μεγάλη προσοχή, τα κατοικίδιά τους. Το σφοδρό αυτό κύμα καύσωνα, το οποίο ονομάστηκε «Κέρβερος», έφτασε στην Ευρώπη από την Αλγερία και, όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

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