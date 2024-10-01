Λίγα λεπτά πριν το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κτηματολόγιο, ξέσπασε σύντομη ένταση μεταξύ του ίδιου και της επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, όταν ο πρωθυπουργός έκλεινε την παρέμβασή του για το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για άλλη μια αλλαγή που κάποιοι στην αίθουσα έλεγαν ότι δεν γίνεται. , γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πρώην προέδρου της Βουλής.

Διαβάστε τον σύντομο διάλογο μεταξύ των δυο:

ΚΜ: -Να όμως που οι αλλαγές γίνονται, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η επιστολική ψήφος, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, το μετρό της Θεσσαλονίκης...

ΖΚ: -Όπως οι υποκλοπές, όπως τα Τέμπη...

ΚΜ: -Η Ελλάδα, κυρία Κωνσταντοπούλου, προς μεγάλη σας θλίψη, γιατί μια μίζερη Ελλάδα επιδιώκετε στην Αντιπολίτευση, θα έχει το δικό της Κτηματολόγιο. Αλλάζει η χώρα και αλλάζει προς το καλύτερο. Κι από την πλευρά μας αποδεικνύουμε πως ό,τι λέγαμε το κάνουμε. Κάν'τε λοιπόν κι εσείς ό,τι απαιτούνε οι καιροί και διευκολύνετε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο, προτάσσοντας επιτέλους για μια φορά το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας!

Η καταληκτική αυτή αναφορά του πρωθυπουργού, προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαράθεσης αυτή τη φορά μεταξύ του Κωνσταντίνου Τασούλα, της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και του Νίκο Παππά.

ΚΤ: Σεβαστείτε τη Βουλή και τον Κανονισμό της Βουλής που τον παραβιάζετε συνεχώς. Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς.

ΖΚ: Έχω ζητήσει και εγώ το λόγο.

ΚΤ: Εσείς είστε τελευταία στη σειρά γιατί τελευταία σας έταξε ο σοφός ελληνικός λαός.

ΝΠ: Καλό θα ήταν να αποφεύγετε τέτοιου τύπου αξιολογήσεις. κ.Πρόεδρε.

ΚΤ: Ελάτε να τηρήσετε εσείς την τάξη.

ΝΠ: Δεν έχω καμία τέτοια δουλειά.

ΚΤ: Σας πληροφορώ ότι η κα Κωνσταντοπούλου μου ζήτησε να μιλήσει πριν από σας, και μου είπε ότι κακώς ζητάτε τον λόγο διότι δεν τον έχετε ζητήσει. Θέλετε να την φωνάξω;…Δε φτάνει που προσπαθώ να απαλύνω την ατμόσφαιρα, μου λέτε ότι κάνω και λάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.