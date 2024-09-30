O υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα πως διακόπτει τη συνεργασία του με διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, Δημήτρη Καρρά, μετά το δημοσίευμα που ήρθε στη δημοσιότητα ότι εμπλέκεται στην υπόθεση trafficking 50 γυναικών από την Κολομβία.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο ίδιος ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Μετά τα δημοσιεύματα που ήρθαν σε γνώση μου, το γραφείο μου και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παύει άμεσα την συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη Καρρά»

Μετά τα δημοσιεύματα που ήρθαν σε γνώση μου, το γραφείο μου και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παύει άμεσα την συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη Καρρά. pic.twitter.com/4VCxpSNdRl — Oikonomou Vasilis (@OikonomouVasili) September 30, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Οικονόμου υποστηρίζει ότι δε θέλει να υπάρξει καμία σκιά στη δουλειά του γι αυτό και αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τον κ. Καρρά.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Omnia.tv, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βασίλη Οικονόμου, Δημήτρης Καρράς, εμπλεκόταν σε δύο από τις τρεις εταιρίες με τις οποίες κύκλωμα ξέπλενε τα έσοδά του από την εμπορία γυναικών.

Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρία που είχαν συστήσει οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση το 2020, φαίνεται να έχει έδρα την διεύθυνση του καταστήματος του Δημητρίου Καρρά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο ίδιος παρουσιάζεται ως υπεύθυνος σε κατάστημα των δύο κατηγορουμένων.

Το κύκλωμα trafficking εξαρθρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, σε μία αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αμαρυλλίς». Η αστυνομία διέσωσε συνολικά 50 γυναίκες από την Κολόμβία που έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης από τα μέλη του κυκλώματος.

Όπως αποδείχθηκε, τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν στα θύματά τους πως θα μείνουν στην Ελλάδα για τρεις μήνες και θα βγάλουν σημαντικά ποσά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, απείχε καθώς όταν προσγειώνονταν στη χώρα, τις μετέφεραν σε διαμερίσματα στην Αθήνα και τις ανάγκαζαν να εκδίδονται για ελάχιστα χρήματα, λέγοντάς τους πως τους χρωστάνε για το ταξίδι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έπεφταν θύματα απειλών και εξευτελισμού ακόμα και όταν ήταν άρρωστες και τους «έκοβαν» πρόστιμα 100 ευρώ.

Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ξέπλεναν τα κέρδη τους σε αγορές νέων οίκων ανοχής, ενώ είχαν στήσει και μία μεσιτική επιχείρηση για να καλύψουν τα ίχνη τους. Τα κέρδη που αποκόμισαν από τη δράση τους ξεπερνούσαν τις 160.000 ευρώ μηνιαίως, από τα οποία 130.000 ευρώ προέρχονταν από τους οίκους ανοχής

Η απάντηση του Δημήτρη Καρρά

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καρράς κάνει λόγο για «λασπολογίες» και «συκοφαντίες» και σημειώνει ότι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Προσοχή σε λασπολόγους και συκοφάντες. Δεν ήμουν και δεν υπήρξα ποτέ κατηγορούμενος στη ζωή μου για οποιοδήποτε αδίκημα, δεν έχω ανακριθεί ποτέ αλλά ούτε καν έχω κληθεί ποτέ ως μάρτυρας σε καμία απολύτως ποινική υπόθεση. Όσοι διακινούν τέτοια σενάρια, μετά βεβαιότητας θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη όπου ήδη έχω προσφύγει.

Μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια για την τιμωρία όσων διέδωσαν άκρως συκοφαντικούς και προσβλητικούς για το πρόσωπο μου ισχυρισμούς. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ στη ζωή μου διότι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».

Πηγή: skai.gr

