«Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές στον λαό και την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Επέτειο Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο X.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κύπρου στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

🇬🇷 🤝 🇨🇾

Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές στον λαό και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Επέτειο Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της. pic.twitter.com/3CZ9xBCSlC — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.