Μήνυμα βασιλιά Καρόλου για την επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συγχαρητήριο μήνυμα για την 64η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο βασιλιάς Κάρολος, μεταφέροντας τις ευχές και της βασίλισσας Καμίλα.

Ο Βρετανός μονάρχης στέκεται στη στενή σχέση μεταξύ των δύο εθνών και δηλώνει βέβαιος πως «οι δεσμοί αυτοί θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν» κατά τη διάρκεια της «πολύ ιδιαίτερης» 75ης επετείου της Κοινοπολιτείας, την οποία περιγράφει ως «ταιριαστή υπενθύμιση των ανθεκτικών αξιών και φιλοδοξιών που μας ενώνουν».

Ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετίζει την ηγεσία της Κύπρου στην προώθηση της θαλάσσιας προστασίας, αποκατάστασης και αειφόρου διαχείρισης πόρων, καθώς επίσης την κοινή δέσμευση των δύο χωρών στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και της ευρύτερης, «κρίσιμης» πρόκλησης που συνιστά η κλιματική αλλαγή.

Δηλώνει δε πως προσβλέπει στην επερχόμενη σύνοδο των ηγέτη κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας στη Σαμόα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.