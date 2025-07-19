«Από τα εμφανιζόμενα ως "Πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου του 2015", προκύπτει, για μία ακόμα φορά, ο πολιτικός κυνισμός και η υποκρισία του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις που τελικά κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Κανείς δεν ξεχνά τις ύβρεις για "γερμανοτσολιάδες" και "προδότες" σε εκείνους που απέτρεψαν την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του.

«Από την ανάγνωση του κειμένου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Τα Νέα" ως "Πρακτικά", προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα:

1. Η πολιτική εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Τσίπρας, στη σελίδα 81 των "πρακτικών" λέει επί λέξει: "Η ελληνική κοινωνία δεν πετάει στα σύννεφα. Έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν είμαστε πριν το Γενάρη του 2015". Δηλαδή, ο Τσίπρας, που πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 υποσχόταν εύκολες λύσεις, όπως το σκίσιμο του μνημονίου και την κατάργηση της λιτότητας με ένα νόμο και ένα άρθρο, έξι μήνες μετά έλεγε ότι ο ελληνικός λαός ξέρει πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.

2. Η πλήρης αποτυχία της διαπραγμάτευσής του ακόμα και μετά το δημοψήφισμα

Ο κ. Τσίπρας στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την επικείμενη "κολοτούμπα" του από το "όχι" στο "ναι", απευθύνθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς και τους είπε ότι έχει έτοιμα πέντε σημεία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι της συμφωνίας που είχε προτείνει ο Γιούνκερ. Στην πράξη, ακόμα και αυτή η διαπραγμάτευση απέτυχε παταγωδώς, αφού στο τρίτο και πιο σκληρό για την κοινωνία μνημόνιο συμπεριελήφθησαν όλα τα επώδυνα μέτρα, όπως η αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η υπερφορολόγηση των αγροτών και συνολικά η αύξηση των φόρων ακόμα και του ΦΠΑ των τροφίμων, αλλά και η λήψη επώδυνων μέτρων με το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου.

Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε ανίκανος διαπραγματευτής και υπέγραψε ό,τι του έθεσαν οι δανειστές με το τρίτο μνημόνιο και την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια.

3. Η υποκριτική στάση του για την ανάγκη συναίνεσης και η εξαπάτηση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων που κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Ο τότε πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς τη συναίνεσή τους, ώστε να υπάρχει εικόνα εθνικής ενότητας, αλλά, λίγες εβδομάδες αργότερα, προχωρούσε σε εκλογές με το ακραία διχαστικό σύνθημα "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν"».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγει: «Ο κ. Τσίπρας έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πρωθυπουργός που έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, "φορτώνοντας" στον ελληνικό λαό τον… λογαριασμό της διαπραγμάτευσής του. Ανήκει στο πιο σκοτεινό χθες και, όσο και αν η προσπάθεια κάποιων να τον επανεμφανίσουν ως κάτι διαφορετικό είναι πραγματικά φιλότιμη, οι πολίτες τον έχουν απορρίψει εκκωφαντικά σε αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.