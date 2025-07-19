Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Οφείλουμε να κλείσουμε την πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα

Ως μια πληγή που πρέπει να κλείσει η κυβέρνηση χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας στον ΣΚΑΪ πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για τις κατασχέσεις. Παράλληλα, τόνισε πως η εξεταστική επιτροπή είναι η μόνη λύση και όχι η προανακριτική.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πληγή, που παρ΄όλο που έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε στείλει 5.200 φυσικά πρόσωπα στις Αρχές, πολύ πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι ανάγκη να πιαστούν οι απατεώνες και να δοθούν πίσω τα κλεμμένα, κάτι που έχει ξεκινήσει να γίνεται και θα έχουμε σύντομα τα πρώτα νέα. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχίζονται να δίνονται και οι επιδοτήσεις».

Για την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως:

«Η εξεταστική επιτροπή σε επίπεδο κάθαρσης, εφόσον για πρώτη φορά λειτουργήσει σωστά και αυτό είναι στο χέρι του πολιτικού συστήματος, είναι η μόνη απάντηση. Η αντιπολίτευση λέει να κάνουμε προανακριτική για να δούμε εάν έχουν ποινικές ευθύνες ο Βορίδης και ο Αυγενάκης. Εμείς έχουμε απαντήσει πως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε ελάτε να κάνουμε εξεταστική, χωρίς να φέρετε τώρα κάποια πρόταση, για να δούμε και για αυτούς τους δύο πρώην υπουργούς εάν πραγματικά υπάρχουν στοιχεία. Γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε ποινικά στοιχεία. Πιστεύει κανείς πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 2,7 δις σε 30 χρόνια εάν απαντηθεί εάν ο ένας ή ο άλλος υπουργός έχει ποινικές ευθύνες; Εμείς λέμε όλα τα δούμε».

Παράλληλα, ανέφερε και τους λόγους για τους οποίους ζήτησε η κυβέρνηση στην εξεταστική να διερευνηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή της λειτουργίας του, λέγοντας: «Η εξεταστική θα φωτίσει και τη δική μας την περίοδο. Θα έρθουν οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ των ημερών μας και θα πιεστούν, όπως πρέπει και από τα υπόλοιπα κόμματα να απαντήσουν. Θα φωτιστεί και αυτή, θα φωτιστούν και όλοι οι περίοδοι. Άρα, η λογική των κομμάτων μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο και σε δύο πρώην υπουργούς, μήπως είναι η ανάποδη συγκάλυψη;».

Για το εάν θεωρεί πως υπήρχε πελατειακή σχέση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης, τοπικών αρχόντων που πρόκεινται στη ΝΔ, με αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά: «Σίγουρα, υπήρχε μια διαχρονική νοσηρή πραγματικότητα που στην μεταπολιτευτική Ελλάδα ήταν και στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και θεωρώ πως δεν εξαιρείται κανένα κόμμα εν ευρεία έννοια. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως τα κόμματα ή οι άνθρωποι που είναι στα κόμματα, είναι όλοι το ίδιο. Αυτή η νοσηρή πραγματικότητα των πελατειακών σχέσεων, των εξυπηρετήσεων, είναι μια πληγή της χώρας».

«Κλείσαμε πολλές πληγές, οφείλουμε να κλείσουμε και του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και το κυριότερο να τα δώσουμε σε αυτούς που τα δικαιούνται», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Η αντιπολίτευση ακολουθεί πρακτικές χρυσαυγιτισμού»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις στελεχών των κομμάτων, λέγοντας:

«Νομίζω πως είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του κ. Φαραντούρη και του ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει κανείς. Το μείζον δεν είναι τι είπε ο κ. Φαραντούρης. Κάναμε αμάν και πώς να γλιτώσουμε από τις λογικές χρυσαυγιτισμού, δυστυχώς όμως φαίνεται πως η λογική αυτή, η εμετική φιλοσοφία, έχει ριζώσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και ο μόνος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις, είναι και άλλος, αλλά δεν θέλω να τους κάνω διάσημους. Άρα δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει πλέον δεύτερη φύση τον χρυσαυγιτισμό, όσο και να τους ενοχλεί. Και δυστυχώς ακούσαμε και μια τέτοια δήλωση ακραία και από την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιο πολύ πέφτω από τα σύννεφα με το ΠΑΣΟΚ, από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπλήσσομαι. Ούτε θα τον καταδικάσει, ούτε θα διαγράψει τον κ. Φαραντούρη. Έχει στις τάξεις του πολιτικό που έλεγε θα σας χώσω δύο μέτρα κάτω από τη Γη, θα φυλακίσουμε πολιτικούς αντιπάλους… Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είναι ο Φαραντούρης, αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δυστυχώς ακούμε και από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που κράτησε με τη ΝΔ την Ελλάδα στην Ευρώπη, ένα κόμμα που παρά τις τεράστιες διαφορές που έχουμε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στην κρίσιμη στιγμή, να ακολουθεί τέτοια ρητορική, να μας λέει χούντα και να μην υπάρχει καμία αντίδραση. Είναι νοσηρό αυτό».

«Η κυβέρνηση θα παρέμβει για τις χρεώσεις σε ΑΤΜ»

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα ΑΤΜ και τις χρεώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή μια λογική αλλαγής από το παράθυρο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το τραπεζικό σύστημα ότι δίνει μια μάχη αυτή η κυβέρνηση να μεγαλώσει το εισόδημα των πολιτών. Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο, θα κάνει αυτό που πρέπει το υπουργείο Οικονομικών, θα παρέμβει, ώστε αυτό να μην συμβεί».

Στο 1,5 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ

Για το καλάθι της ΔΕΘ τέλος ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «έχει ανακοινωθεί το ποσό (στήριξης), που είναι 1,5 δισ. ευρώ. Προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της χώρας και όχι από παραπάνω φόρους. Νομίζω πως οι λέξεις που πρέπει να συγκρατήσετε είναι: η στήριξη της οικογένειας και της μεσαίας τάξης, με φοροελαφρύνσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, όσο επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας».

