ΠΑΣΟΚ: Θράσος να μιλάει η ΝΔ για λογικές χρυσαυγιτισμού

«Θέλει πολύ θράσος να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για λογικές "χρυσαυγιτισμού", ενώ δέχεται και μάλιστα επιχαίρει για την κοινοβουλευτική στήριξη από τα απομεινάρια του νεοναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών, όπως έκανε στην ψήφιση του πρόσφατου κρατικού προϋπολογισμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, που επέκρινε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις της βουλευτού Ευαγγελίας Λιακούλη.

«Θέλει ακόμα μεγαλύτερο θράσος, όμως, να κούνα το δάκτυλο και να λασπολογεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που στο παρελθόν είχε δηλώσει κατά αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος πως "αν ζούσε στον εμφύλιο, θα πήγαινε από τα χέρια του"», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.