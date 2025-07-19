Τις μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και Τομέα Ενέργειας.



Ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε αρχικά πως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, που δήλωσε από την Αθήνα, ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συμβάλει στη μείωση των τιμών ρεύματος, «δεν γνωρίζει τη θέση της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναμασούν την ίδια δικαιολογία: ότι η ακρίβεια στο ρεύμα έρχεται «από έξω».



Ο κ. Παρασύρης τονίζει πώς οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κυβερνητικών επιλογών.



«Η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις πράξεις της, ότι δεν την ενδιαφέρει η ανακούφιση των πολλών και των ευάλωτων νοικοκυριών. Αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει άμεσα μέτρα, όπως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της μετάβασης στα φθηνότερα, σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Πρόταση που συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, για προστασία των καταναλωτών, την οποία η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει εναρμονίσει», επισημαίνει.



Προς επίρρωση παραθέτει στοιχεία για τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου που είναι ίδιες με πέρυσι και πώς η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από πέρυσι, ενώ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, τα «πράσινα» τιμολόγια, στα οποία είναι εγκλωβισμένα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, παίρνουν φωτιά: από 15,5 λεπτά τον Ιούνιο, εκτοξεύτηκαν στα 17,3 λεπτά τον Ιούλιο και μαζί με πάγιο και ρυθμιζόμενες χρεώσεις το κόστος ξεπερνάει τα 25 λεπτά!



Την ίδια ώρα, σημειώνει, προσφέρονται στην αγορά σταθερά «μπλε» τιμολόγια από πολλούς παρόχους (όχι όμως και από τη ΔΕΗ) με τιμές κάτω από 10 λεπτά, και μαζί με το πάγιο και τα ρυθμιζόμενα συνολικά κάτω από 20 λεπτά. «Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη», επισημαίνει.



«Αυτή η κυβερνητική εμμονή οδήγησε τον πληθωρισμό στο ρεύμα στο εξωφρενικό 23% τον Ιούνιο! Και αυτή η ακρίβεια στο ρεύμα δηλητηριάζει ολόκληρη την οικονομία», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.



