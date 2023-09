Μαραντζίδης στον Σκάι 100,3: Θα μου έκανε εντύπωση να είναι στο τέλος ο Πολάκης αυτός που θα κάνει κουμάντο στον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική 11:56, 15.09.2023 linkedin

«Όταν ακούω τον κ.Κασσελάκη στα πιο ουσιαστικά είναι σα να ακούω τη σκέψη του κ. Πολάκη», είπε ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ