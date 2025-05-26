Της Δώρας Αντωνίου

Το υψηλό ποσοστό των πολιτών που επιμένουν στις δημοσκοπήσεις να δηλώνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση μπαίνει στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου, που θέτει ως βασικό στόχο την ανατροπή αυτής της εικόνας. Και αυτό διότι οι πολίτες που θεωρούν ότι η πορεία των πραγμάτων δεν είναι καλή, επί της ουσίας πιστεύουν ότι δεν είναι αποτελεσματική η πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση σε βασικούς τομείς. Η αντιστροφή αυτής της επίμονης δημοσκοπικής ένδειξης και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι ένα κεντρικό ζητούμενο στην προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση για να βελτιώσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της.

Όσο και αν υπάρχει ικανοποίηση αυτή τη στιγμή από την παγίωση της μεγάλης δημοσκοπικής διαφοράς ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και στο δεύτερο - είτε αυτό είναι η Πλεύση Ελευθερίας είτε το ΠΑΣΟΚ, ανάλογα με τη δημοσκόπηση - από το επικοινωνιακό επιτελείο και από την ομάδα συμβούλων πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου θεωρείται κομβικό να βελτιωθούν οι θετικοί δείκτες που αφορούν στις επιδόσεις της κυβέρνησης. Και αυτό διότι όσο οι αρνητικές αξιολογήσεις επιμένουν, είναι εύκολο να μετακινηθούν οι δυνητικοί ψηφοφόροι και όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Η έστω και μικρή αύξηση ποσοστού που η κυβέρνηση καταγράφει και θεωρείται καταρχάς θετική, είναι επισφαλής όσο δεν βελτιώνονται οι δείκτες θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Metron Analysis, το 63% των πολιτών εμφανίζονται να πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρείται ένας συμπαγής πυρήνας δυσαρέσκειας και απαισιοδοξίας.

Η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι σαφής: να πείσει τους πολίτες ότι παράγεται έργο εστιασμένο στο να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα και στα ζητούμενα των πολιτών. Και στην προσπάθεια ενίσχυσης αυτής της εικόνας κεντρικό ρόλο προσλαμβάνει η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος εμφανίζεται να διατηρεί ενισχυμένη θετική εικόνα έναντι των πολιτικών αντιπάλων. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις πριν από δύο μέρες, κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα, όπου παρουσιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας, φρόντισε να επισημάνει ότι «εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά». Φρόντισε, δε, να υπογραμμίσει ότι «δεν περιμένω τις εκλογές για να βρεθώ κοντά στους πολίτες, πάντοτε ήμουν δίπλα στους πολίτες». Η αναφορά του αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι επισκέψεις και περιοδείες του πρωθυπουργού βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής για ενίσχυση του προφίλ της κυβέρνησης. Όπως και η συνεχής προβολή δραστηριότητας, που στοχεύει στο να περνάει στους πολίτες το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δουλεύει και καθημερινά παράγει έργο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την ενσωμάτωση του Προσωπικού Αριθμού Πολίτη στις ταυτότητες, κάτι που έχει προαναγγελθεί και που υπό κανονικές συνθήκες θα αποτελούσε ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου. Η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, όμως, γίνεται στο πλαίσιο ανάδειξης της παραμέτρου «το είπαμε και το κάνουμε πράξη», που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικοινωνιακής αντεπίθεσης της κυβέρνησης, προκειμένου να καμφθεί η δυσπιστία των πολιτών.

Παράλληλα, το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης επιδιώκει να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ορίζει την πολιτική ατζέντα χωρίς να αφήνει χώρο στην αντιπολίτευση να καθορίζει τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα. Ή ακόμα και όταν η αντιπολίτευση βάζει θέματα, να υπάρχει στο προσκήνιο και κάποιο θετικό «αντίβαρο» που θα εξισορροπεί τις εντυπώσεις.

Πηγή: skai.gr

