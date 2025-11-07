Ανακοινώσεις από το Ηράκλειο κάνει αυτή την ώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής.
Πηγή: skai.gr
