Χρυσοχοΐδης από Κρήτη: Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες (Live)

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ανακοινώσεις από το Ηράκλειο κάνει αυτή την ώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής.

Δείτε live εικόνα:

