Τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν για την περαιτέρω αυστηροποίηση του καθεστώς της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ειδικότερα προτείνεται:

Κακουργηματική η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους των πυροβόλων όπλων Κακουργηματική η υποτροπή, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 εντός δεκαετίας. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία), όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας ή εργασίας, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ. Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων. Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση της έκδοσης των αδειών σκοποβολής. «Οι μπαλοθιές δεν μπορεί να συνεχιστούν», είπε και πρόσθεσε πως θα διευρυνθούν οι δημόσιοι χώροι, όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι εμποροπανηγύρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.

O υπουργός παρουσίασε και τις επιχειρησιακές, πρωτοβουλίες που θα ληφθούν άμεσα με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο και ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή, η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», είπε σχετικά.

Στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε αναλυτικά:

Στην επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ομάδων με προσωπικό.

Στις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο αδίκημα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας

Στα νέα αποτελέσματα από την αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην παρουσίαση του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας

«Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έρχομαι σήμερα εδώ στην Κρήτη «εκ των υστέρων», δήλωσε ο υπουργός.

Δεν είμαι εδώ για να επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ, όπως ήμουν εδώ και πριν από λίγες εβδομάδες, για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει και θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και παρουσίασε στοιχεία εγκληματικότητας που αποδεικνύουν το σημαντικό έργο που κάνουν οι αστυνομικές Υπηρεσίες στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια σταθερή μείωση, με χαμηλούς δείκτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της Επικράτειας. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεχούς, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής δραστηριότητας της ΓΕΠΑΔ Κρήτης και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στοιχεία για την Κρήτη

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφεται μείωση στους σημαντικούς δείκτες εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Η Κρήτη διατηρεί εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών με σχεδόν απόλυτη εξιχνίαση των υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 2023 στην Κρήτη σημειώθηκαν 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε σύνολο 71 σε όλη τη χώρα, 4 το 2024 σε σύνολο 76 και στο δεκάμηνο της φετινής χρονιάς 3 σε σύνολο 54.

Επίσης, το τελευταίο δεκάμηνο, σε σύγκριση με το περσινό, καταγράφεται σημαντική μείωση στις περιουσιακές παραβάσεις. Ειδικότερα, καταγράφεται μείωση 11,65% σε κλοπές-διαρρήξεις και 10,53% σε ληστείες.

Σε ότι αφορά στις παραβάσεις του Νόμου περί όπλων, το 10μηνο του 2025, έγιναν 689 συλλήψεις. Τα κατασχεθέντα όπλα ήταν 1.222.

Επιπλέον, τα συγκριτικά στοιχεία των 10μήνων 2024-2025 δείχνουν σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, τους δέκα πρώτους μήνες του 2024 σημειώθηκαν 42 δυστυχήματα, ενώ το 2025 27 με το ποσοστό μείωσης στο 35,7%. Στα δυστυχήματα αυτά το 2024 έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι, ενώ 27 το 2025, με το ποσοστό μείωσης να αγγίζει το 41,3%. Στο μεταξύ σημειώθηκε αύξηση της δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Τροχαίας, που βεβαίωσαν δεκάδες επικίνδυνες παραβάσεις.

Αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης

Δημιουργείται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων

Τις τρεις καθοριστικές επιχειρησιακές πολιτικές που ενισχύουν την αστυνομική παρουσία και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος στην Κρήτη, παρουσίασε, αμέσως μετά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Καταρχάς, αναβαθμίζεται το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο μετατρέπεται σε Υποδιεύθυνση, όπως είναι και η αντίστοιχη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ενισχύεται με επιπλέον 122 νέους εξειδικευμένους αστυνομικούς, αναλυτές και επιχειρησιακές ομάδες. Οι 20 εξ αυτών θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για την πραγματοποίηση ερευνών επιχειρήσεων και άλλων ειδικών ερευνητικών δράσεων στις περιοχές που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα «σαρωθούν».

Ταυτόχρονα, δημιουργείται, στη δομή της Υποδιεύθυνσης, Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Αυτό θα επικεντρωθεί σε στοχευμένες δράσεις για τη διερεύνηση και καταπολέμηση ανθρωποκτονιών, ληστειών, εκβιάσεων, καταπάτησης εκτάσεων και βοσκότοπων, ζωοκλοπών, αγροζημιών κλπ.

Επιπλέον, προβλέπεται μετασχηματισμός των Τ.Α.Ε. έπειτα από ενοποίηση με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας για ενιαία επιχειρησιακή δράση, ενώ επιπλέον, 50 ειδικά εκπαιδευμένοι ένοπλοι αστυνομικοί θα ενισχύσουν άμεσα τα Τ.Α.Ε. και, πλέον, θα συμμετέχουν στις αστυνομικές επιχειρήσεις για την πάταξη της εγκληματικότητας και της εφαρμογής του νόμου. Επιπλέον 84 αστυνομικοί, με τις επικείμενες προσλήψεις θα ενισχύσουν τον Αερολιμένα Ηρακλείου, τον Αερολιμένα Χανίων και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και μαζί με τους συνολικά 150 που όπως προαναφέρθηκε θα ενισχύσουν την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τα Τ.Α.Ε., θα προστεθούν στους 2.063 που ήδη υπηρετούν στην Κρήτη.

«Με την αναβάθμιση του Τμήματος Α.Ο.Ε. Κρήτης σε Υποδιεύθυνση και τη δημιουργία ειδικού Τμήματος Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, την ενίσχυση με 150 συνολικά νέους αστυνομικούς και τον μετασχηματισμό των Τ.Α.Ε., η Κρήτη αποκτά μια σύγχρονη, οργανωμένη και αποτελεσματική αστυνομική δομή», σημείωσε στην παρουσίασή του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχθηκαν 7.004 νέα ΑΦΜ και καταλογίστηκαν επιπλέον 11.000.000 ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε 1.670 περιπτώσεις

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέχεια των στοιχείων που είχε παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε τα νέα αποτελέσματα της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Κρήτη όπου βρίσκεται.

«Είχα δεσμευτεί δημόσια, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, να ερευνήσουμε και να δώσουμε στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με προσήλωση στον στόχο μας, που είναι η διαφάνεια και η απόδοση δικαιοσύνης», τόνισε.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, από 08/07/2025 έως 31/10/2025, ελέγχθηκαν συνολικά 7.004 ΑΦΜ, εξήχθησαν 1.670 εκθέσεις και καταλογίστηκαν περίπου 33.653,808,9 ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες. Επιπλέον, σημείωσε πως η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τη δράση 4 εγκληματικών ομάδων/οικογενειών, 52 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά το ποσό το ποσό των 4.056.000 ευρώ, ελέγχοντας τις κινήσεις 79 τραπεζικών λογαριασμών, τις συνδέσεις μεταξύ τους, όπως και την τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα.

Σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας

«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» τόνισε ο κ. Υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.

Η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης ξεκινά από την περιφέρεια αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής, πάντα με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Ο κ. Υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, ενώ σημείωσε πως στην εφαρμογή του θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης. Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

