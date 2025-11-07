Live η κατάθεση του Μάκη Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.
Σήμερα εξετάζεται ως μάρτυρας ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης.
