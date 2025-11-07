«Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υφυπουργός Μεταφορών, Κωσταντίνος Κυρανάκης, αναφορικά με τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών σχετικά με αμαξοστοιχία στο δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να μπήκε σε λάθος γραμμή κοντά στη Σίνδο.

«Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή.

Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού. Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα» αναφέρει ο κος Κυρανάκης, αναρτώντας και σχετικό επεξηγηματικό βίντεο.

Ο υφυπουργός τονίζει ότι «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου» και καταλήγει: «Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».



