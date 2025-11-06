Βορίζια: Η «αναπαράσταση» της μάχης - Ενδείξεις εμπλοκής ενός ακόμα ατόμου

Ολοκληρώθηκαν νωρίτερα οι απολογίες των δυο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, ηλικίας 30 ετών.

Οι δύο άνδρες- που κρίθηκαν προφυλακιστέοι- δεν έδωσαν πολλά στοιχεία. Παραδέχθηκαν πως ήταν παρόντες στο σημείο της συμπλοκή περιγράφοντας πως είδαν τον Φανούρη Καργάκη να τους προσεγγίζει με το αυτοκίνητο και να πυροβολεί μάλλον με πιστόλι.

Παράλληλα, ανέφεραν στην ανακρίτρια πως δέχθηκαν επίθεση από ψηλά, δεχόμενοι πυρά από τουλάχιστον δύο Καλάσνικοφ ενώ αρνήθηκαν τις κατηγορίες ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Η νοσηλεία τους θα συνεχιστεί οπωσδήποτε μέχρι αύριο και θα λάβουν εξιτήριο πιθανότατα το Σάββατο οπότε και θα αποφασιστεί το σε ποιες φυλακές θα μεταβούν.

Το βέβαιο είναι πως δεν πρόκειται να εκτίσουν ποινή στις φυλακές Αλικαρνασσού καθώς εκεί βρίσκονται μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικηγόροι τους άφησαν αιχμές για το αποδεικτικό υλικό, υποστηρίζοντας πως δεν είναι επαρκές ενώ έκαναν λόγο και για ελλιπέστατη δικογραφία.

Τη Δευτέρα απολογείται ο 43χρονος

Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ζήτησε και έλαβε ο 43χρονος σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τους πυροβολισμούς σε βάρος άλλων μελών της οικογένειας, διώξεις για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 43χρονος, επίσης, αρνείται τις κατηγορίες με τη δικηγόρο του μάλιστα να αφήνει να εννοηθεί πως ο άνδρας δε βρισκόταν καν στο σημείο, στον χρόνο του περιστατικού, πράγμα το οποίο και τόνισε πως θα αποδειχθεί.

Ταυτόχρονα τη Δευτέρα απολογούνται και τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που επίσης κατηγορούνται.

Ο δεύτερος Καργάκης που συνελήφθη

Οσον αφορά τη σύλληψη δεύτερου ατόμου από την οικογένεια Καργάκη, και συγκεκριμένα του 47χρονου εξάδελφου του νεκρού Φανούρη, που φαίνεται να ταυτοποιείται από βίντεο, που τραβήχτηκε την ώρα της συμπλοκής, θεωρείται από τα πλέον μετριοπαθή μέλη της οικογένειας και σύμφωνα με πληροφορίες κατονομάστηκε από τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών και τη σύζυγο του ενός, που έδωσαν κατάθεση νωρίτερα σήμερα στην ανακρίτρια.

Αμέσως μετά εκδόθηκε ένταλμα σε βάρος του και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και να ενημερωθεί για την κατηγορία, σε βαθμό κακουργήματος, που έχει ασκηθεί σε βάρος του.

Τρίτος;

Aξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές αναζητούν στοιχεία για την εμπλοκή τουλάχιστον ενός ακόμη ατόμου στο μακελειό ενώ οι έρευνες εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν (δύο ή τρία καλάσνικοφ και πιστόλια), προκειμένου να γίνουν βαλλιστικές εξετάσεις.

Η «αναπαράσταση» της μάχης

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, «ξεκλειδώνει» σε πολύ σημαντικό βαθμό όλα όσα συνέβησαν στο μακελειό των Βοριζίων.

Σε κάθε περίπτωση, ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, στο προαύλιο πίσω ακριβώς από το σπίτι, το οποίο ανατινάχθηκε, έφτασε αρχικά ένα περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, το οποίο και κάτω από τον δρόμο, είδε 20 άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και άλλα 20 από την οικογένεια Καργάκη.

Το πλήθος βρίσκονταν σε μια σκληρή λεκτική αντιπαράθεση, η οποία έληξε τότε προσωρινώς.

Αιτία του επεισοδίου ήταν η έκρηξη στο σπίτι, που σημειώθηκε στις 10:30 της προηγούμενης ημέρας. Το γεγονός αυτό θα οπλίσει τα χέρια των δύο οικογενειών την επόμενη ημέρα.

Το αιματοκύλισμα έγινε περίπου στις 11 και 10 το πρωί του Σαββάτου και μάλιστα, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, δύο λεπτά ένοπλης συμπλοκής ήταν αρκετά για να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ενώ κινείται με το αυτοκίνητό του, δέχεται τουλάχιστον 30 βολίδες πάνω στο όχημα. Τέσσερις από αυτές τον πλήττουν θανάσιμα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 43χρονος κουνιάδος του νεκρού βγαίνει με το καλάσνικοφ στον περίβολο του σπιτιού της αντίπαλης οικογένειας που είχε ανατιναχθεί, έχοντας σαφές οπτικό πεδίο στα σκαλάκια στα οποία θα πέσει νεκρή η άτυχη γυναίκα.

Οι βολές δε στρέφονται επί της ουσίας μόνο στα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αλλά και προς μέλη της.

Ο σκοπευτής, έχει φτιάξει μόνος του το σημείο μάχης, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί.

Έχει βρεθεί σε ένα σημείο πολύ ψηλά, που έχει θέα κι έχει σαφέστατα οπτικό πεδίο τόσο με τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας όσο και με την άτυχη 56χρονη που έχασε τη ζωή της, αφού σύμφωνα και με τα δικαστικά ευρήματα φαίνεται ότι οι βολίδες, βάσει φοράς και κλήσης προέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο

Στο βίντεο ακούγονται τουλάχιστον δυο ριπές, και ίσως δώδεκα πυροβολισμοί από το πολεμικό όπλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως παραμένει ασαφές, προς ώρας, αν δύο τραυματίες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τραυματίστηκαν από πυρά του Φανούρη Καργάκη ή από τα πυρά του καλάσνικοφ.

