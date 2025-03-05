«Ο πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα σε αυτή της τραγικής περιφρόνησης προς την κοινωνία ομιλία του, είπε καταχειροκροτούμενος ότι ”τον πόλεμο αυτόν θα τον κερδίσουμε” και σάλος επικράτησε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Όρθιοι χειροκροτούσατε, ενθουσιώδεις τον κ. Μητσοτάκη, όπως αντίστοιχα όρθιοι χειροκροτούσατε τον υπόλογο και υπαίτιο των Τεμπών κ. Καραμανλή», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Έχετε ήδη χάσει. Και το ξέρετε. Έχετε χάσει γιατί έχετε απέναντί σας την ελληνική κοινωνία. Έχετε χάσει γιατί είστε γαντζωμένοι στην εξουσία, γιατί επιχειρήσατε να μετατρέψετε την τραγωδία σε ευκαιρία και ονομάσατε το έγκλημά σας ”θυσία”. Έχετε χάσει γιατί σε αυτή την ύστατη στιγμή που θα μπορούσατε να αναλάβετε ευθύνες, ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο». Προσέθεσε ότι «είστε όλοι ένα ”αντίγραφο” του κ. Κώστα Καραμανλή του Φλεβάρη του 2023, εκείνου του υπουργού που γνώριζε ότι τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά, εκείνου του υπουργού που γνώριζε ότι ανά πάσα στιγμή θα συνέβαινε το δυστύχημα, θα θρηνούσαμε νεκρούς… και όμως τολμούσε εδώ μέσα να κουνάει το δάχτυλο… και να διαβεβαιώνει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι ο ίδιος που εξόργισε τον ελληνικό λαό και τον έβγαλε στους δρόμους και τολμάει να μας λέει ότι το μεγαλειώδες συλλαλητήριο του Φλεβάρη και αυτό του Γενάρη, ήταν περίπου fake news. Μόνο θεωρία συνωμοσίας δεν μας είπε ότι είναι».

«Το έγκλημα των Τεμπών και τους νεκρούς θα τους τιμήσετε όταν παραιτηθείτε και όταν αποδεχτείτε να δικαστείτε» τόνισε, επισημαίνοντας ότι «μέχρι τότε αυτό που αποδεικνύετε είναι ο κυνισμός, η αναλγησία και η απανθρωπιά σας, που συμπυκνώνεται στη φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός σήμερα για το μπάζωμα. Το αποκάλεσε ”τακτοποίηση σορών”».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «αργά ή γρήγορα δεν θα αποφύγουν τη δίκη, οι κ.κ. Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος αλλά και πολλά άλλα στελέχη» και συμπλήρωσε: «Είναι ντροπιαστικό να βλέπεις έναν πρωθυπουργό να προσπαθεί άρον-άρον να κλείσει μια δικαστική υπόθεση που αφορά τον θάνατο 57 ανθρώπων, χωρίς ποτέ ο ίδιος να λογοδοτήσει, να ελεγχθεί και ας είναι ο πρώτος και ο μόνος κυρίαρχα υπαίτιος και υπόλογος».

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχουν όπως είπε «57 λόγοι» για να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός τους οποίους και απαρίθμησε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, το 2019, γνώριζε την κατάσταση στα τρένα, αλλά και διόρισε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον κ. Κώστα Καραμανλή, «ένα πρόσωπο ακατάλληλο και ανίκανο… να υπηρετήσει αυτό το πόστο». Παράλληλα, δήλωσε ότι ένας ακόμη λόγος για να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, είναι ότι «εν γνώση της τραγικής διακινδύνευσης στους σιδηροδρόμους, αποκρύπτατε επί χρόνια ότι τα τρένα πηγαίνουν χωρίς τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση, ενδοεπικοινωνία, χωρίς το αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας και εντοπισμού κινδύνου. Αποκρύψατε ότι τα τρένα πήγαιναν στα τυφλά. Γιατί αυτό αν το λέγατε δεν θα έμπαινε κανείς στα τρένα και το ξέρατε…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι η κυβέρνηση «δεν σεβάστηκε τους νεκρούς» και «τους πέταξε άρον-άρον σε άγνωστο μέρος» και επισήμανε: «Χλευάσατε τους συγγενείς, το έγκλημα και την τραγωδία…. Επιδιώξατε και οργανώσατε μια ελεγχόμενη από εσάς εξεταστική επιτροπή με διαβλητά πρόσωπα και πρόεδρο τον Μαρκόπουλο». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση επιτέθηκε με «τρόπο ακραίο και χυδαίο στους γονείς και τους συγγενείς», των θυμάτων «μέσω υπουργών» της.

Τέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι «απέναντι στην πρόταση μομφής», η κυβέρνηση δεν καλείται να απαντήσει, αλλά καλείται να παραιτηθεί. «Μην έχετε καμία αμφιβολία στο τέλος θα νικήσει η δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

