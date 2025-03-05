ΝΔ σε Βελόπουλο: Έχει απύθμενο θράσος - Τα fake news που διέσπειρε για το δυστύχημα των Τεμπών

Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο εξαπέλυσε η ΝΔ με αφορμή την ομιλία του στην Ολομέλεια Βουλή για τα Τέμπη.

Το κυβερνών κόμμα, κάνει λόγο για «fake news» από πλευράς του κ. Βελόπουλου, ο οποίος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «έχει απύθμενο θράσος».

Η ανακοίνωση της ΝΔ:

Επειδή ο κ. Βελόπουλος αμφισβήτησε σήμερα από βήματος Βουλής ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναφερθεί σε εκατόμβες νεκρών, ύπαρξη χαμένων βαγονιών και διάφορα άλλα ψέματα, παραθέτουμε μερικά μόνο από τα fake news που διέσπειρε για το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς φαίνεται πως η μνήμη του είναι ασθενής, σε αντίθεση με το θράσος του που είναι απύθμενο.

10 Μαρτίου 2023

Δήλωση Κ. Βελόπουλου on camera

«....Τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία – φάντασμα; Γιατί βιάστηκαν να ρίξουν τσιμέντο και άσφαλτο στην περιοχή; Και τρίτον, πόσοι είναι επιτέλους οι νεκροί και πόσοι είναι οι αγνοούμενοι; Αυτό είναι δικαιοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές…».

11 Μαρτίου 2023

Ανάρτηση Κ. Βελόπουλου στο twitter

Ερώτηση για σκεπτόμενους: Τί γίνεται με τους 56 αγνοουμένους; Γιατί δεν δίνουν τον ακριβή αριθμό των νεκρών; 56 οι αγνοούμενοι; Τότε γιατί 57 νεκροί; ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΜΕ! ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ! ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΉ ΟΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ

Ερώτηση για σκεπτομενους:Τί γίνεται με τους 56 αγνοουμένους;

Γιατί δεν δίνουν τον ακριβή αριθμό των νεκρών;

56 οι αγνοούμενοι; Τότε γιατί 57 νεκροί; ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΜΕ!ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ! ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΉ ΟΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ #Τεμπη_νεκροι #εκλογες2023 #Βελοπουλος pic.twitter.com/1mMe168PiH — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) March 10, 2023

29 Φεβρουαρίου 2024

Ομιλία Κ. Βελόπουλου στη Βουλή των Ελλήνων

Αποκάλυψη-βόμβα στη Βουλή για τα Τέμπη: 3 βαγόνια από τα Σκόπια δολοφόνησαν τα παιδιά μας στα Τέμπη



«...Τρία βαγόνια χαμένα που ήρθαν ανεξέλεγκτα από τα Σκόπια…»

Στο 10:46

