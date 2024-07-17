Συνάντηση με την εκ νέου εκλεγείσα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρης, στο Στρασβούργο, όπου συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα η πρώτη ολομέλεια του Σώματος, υπό τη νέα του πλέον σύνθεση.

«Η στήριξή της όλο αυτό το διάστημα ήταν αμέριστη και την ευχαριστώ από καρδιάς», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και αμέσως προσθέτει: «Στο πρόσωπό της είδα πραγματικά τι σημαίνει Ευρώπη. Ευρώπη είναι η Δημοκρατία, το κράτος Δικαίου και κυρίως η Ελευθερία. Θα είμαι στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της #beleris #nd #epp».

Η ανάρτηση συνοδεύεται και από τις σχετικές φωτογραφίες από τη συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.