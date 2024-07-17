Του Γιάννη Ανυφαντή

Άλλη μία άγρια κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη εκτυλίχθηκε στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αιτία αποτέλεσε η ρύθμιση για την φαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη των ανασφάλιστων που αποτέλεσε και την αφορμή για την προσβλητική επίθεση του Παύλου Πολάκη προς τη Μαρία Συρεγγέλα.

Ο υπουργός Υγείας αντέδρασε έντονα σε όσα ισχυρίστηκε ο Χανιώτης βουλευτής κατά την συνεδρίαση της επιτροπής, με τον διάλογο που ακολουθεί να είναι ενδεικτικός του εκρηκτικού κλίματος που επικράτησε εντός της αιθούσης:

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ξαναδιαβάστε κ. Γεωργιάδη την νομοθετική διάταξη που μίλαγε για πρωτοβάθμια δηλαδή για εξετάσεις ή συνταγογράφηση και όχι νοσοκομειακή περίθαλψη. Στην ΚΥΑ αναφέρατε νοσοκομειακή αλλά δεν υπήρχε.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη φύγετε. Όχι μην φύγετε!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γιατί μας δουλεύετε!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ. Πολάκη.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν είστε παιδονόμος κύριε πρόεδρε.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη φύγετε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω! Ήρθατε στη βουλή προκαλέσατε για άλλη φορά. Σε μένα δεν μπορείς να κάνεις αυτά που έκανες στην κα Συρεγγέλα, άρα κάτσε εδώ να ακούσεις αφού απάντησες. Φεύγεις; Βάλτο στα πόδια. Τέτοιος δειλός ήσουν πάντα. Βάλτο στα πόδια. Φύγε! Ουστ! Βάλτο στα πόδια. Αφού είσαι γερός κάτσε κάτω να ακούσεις.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να ανακαλέσεις!

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάτσε κάτω να ακούσεις.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το ακούσατε;

Πηγή: skai.gr

